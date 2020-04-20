提振澳門經濟！每人可領「3000」電子消費卡　有效期限3個月

▲澳門博弈業陷入慘淡。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情衝擊全球，不少地區經濟受到嚴重影響，不過澳門政府為了刺激消費、提振經濟，日前向居民發放3,000澳門元（約新台幣11,000元）的電子消費卡，自5月1日開始使用，期限到7月31日止。

綜合媒體報導，澳門特區政府為因應疫情對經濟民生造成影響，宣布從4月1日起，分批向永久性居民及非永久性居民，派發10,000澳門元（約新台幣37,500元）及6,000澳門元（約新台幣22,500元）。

據悉，澳門政府14日向居民發放首期每人3,000澳門元、有效期限3個月的電子消費卡，每日消費上限為300澳門元，並限制只可用於澳門本地餐飲、零售和生活百貨等。未成年則由父母或監護人代領取。

另一方面，澳門特首賀一誠今（20）日指出，為了因應疫情衝擊，發揮財政調節手段的作用，政府採取逆週期調控措施，實行積極的財政政策，增開支，減稅費，擴投資，以實現「保就業、穩經濟、顧民生」的目標，在財政收入減少的情況下，依法適度動用財政儲備，「因此，今年將是回歸以來第一個赤字財政預算的年度。」

他提到，博彩旅遊業作為澳門的支柱產業和優勢產業，是帶動其他行業發展的主導產業，也是維持澳門低稅制和自由港的經濟基礎，短期內保持博彩旅遊業健康穩定發展，仍是保持澳門經濟穩定的基礎和前提，但若長期過度依賴博彩旅遊業，不改變產業結構單一的局面，澳門經濟就難以實現可持續發展，本次疫情再次暴露了澳門經濟結構存在的問題和風險。

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