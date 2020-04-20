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大三女交換生自美返台失去嗅覺！陰陽反覆煎熬20天終過關：感謝醫護還要狂嗑小吃

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▲嘉義縣出現首例確診個案。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣4/2出現首例確診個案。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣首名確診個案小婷(化名)接受治療近20天，最後3次採檢為陰性，18日康復出院。縣長翁章梁於20日中午直播與小婷通話並表達祝福。除了慰問小婷治療期間的感受與點滴，更希望藉著小婷的成功抗疫經歷，勉勵及為接受治療或隔離中的民眾加油打氣。

▲嘉義縣長翁章梁直播通話祝福首名確診個案康復出院。（圖／嘉義縣政府提供）

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▲嘉義縣長翁章梁透過線上直播，向縣內首例確診痊癒個案表達祝福慰問。（圖／記者翁伊森翻攝）

22歲就讀大三的小婷，本學期前往美國短期交換，原訂在6月底回台，因新冠肺炎疫情嚴峻，她提早在3月25日返台，抵台後，便直接坐上防疫計程車，回到嘉義原為祖父母過世前居住的老家進行居家檢疫，卻在居家檢疫第3天時出現嗅覺異常症狀，「原來還以為只是小感冒。」小婷說，直到檢驗後，才確診為新冠肺炎。

形容自己個性「樂觀、看很開」的小婷分享，知道確診後心情一度失望，但她隨即打起精神、積極接受治療，住院期間小婷在第3、4套檢驗時，一度好轉皆為陰性，卻在第5套又突然轉為陽性，也讓始終陪在一旁的嘉義縣衛生局防疫團隊氣餒不已。

「防疫團隊因你而成長」嘉義縣衛生局疾病管制科每日負責與小婷聯繫的承辦人員杜彩霞坦言，在這段期間，她每日以電話、訊息關心小婷狀況，早已將她視為自己的孩子，看著她堅強又獨立的模樣，為她感到驕傲，在最後3次小婷的檢驗皆為陰性時，杜彩霞甚至比小婷還激動，接獲訊息當下隨即向同仁報喜，更在家中留下喜極而泣的淚水。

「嘉義很溫暖。」回到老家接受居家檢疫的小婷說，感謝這段期間每個人所給予的鼓勵，不論親友、第一線醫護人員、衛生局、衛生所甚至村里幹事總是無條件的給予支持與協助，小婷說因自己的症狀輕微，擔心占用醫療資源，現階段在康復出院後，仍留在老家進行14天自主健康管理，問及回歸正常生活後，最想做的事，小婷興奮的說著，「最期待能吃台灣小吃與到戶外運動」。

直播中，翁章梁也訪問小婷，「面對正在進行居家檢疫、隔離或已確診的病患，民眾應如何看待？」盼能藉助她成功的抗疫經驗分享個人的心路歷程，小婷指出，保持平常心，如面對正常人般即可，接受隔離或治療者本身已相當警覺，更會小心做好防疫、遵守相關的規定，無需過度的關心與施壓，維持原來的相處模式就好。

翁章梁也藉直播呼籲，在防疫階段，社會應釋出最大的愛與關懷，取代譴責與批評，面對遵守相關檢疫、隔離民眾，翁章梁更感謝他們以限制行動自由，保護了自己與他人。

衛生局代理局長趙紋華說，知道小婷出院消息，第一時間致電個案表達祝福，更在電話中感受小婷爽朗的聲音，如獲重生般快樂；嘉義縣累計居家隔離人數有16人；居家檢疫有1161人；確診個案2人，每日由村里幹事及衛生局、所的同仁給予關懷與協助，目前第2例確診個案仍穩定治療中，將持續給予關懷與鼓勵。

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