台灣大總座開箱全台首張5G SIM卡　小卡片創造產業無限可能

▲台灣大總座林之晨秀出台灣第一張5G SIM卡。（圖／台灣大哥大提供）

記者邱倢芯／台北報導

自5G競標完畢後，台灣電信業者都快馬加鞭，趕在今年第三季時開台、提供服務；台灣大哥大總經理林之晨今（20）日搶先亮相了全台首張5G SIM卡；林之晨表示，5G SIM卡變的很迷你，但在未來它將為全產業創造10倍、甚至100倍的無限可能性。

林之晨指出，這張5G SIM卡在整體外觀尺寸上，比原本4G SIM卡縮小一半之多，主要是SIM卡在拔掉後，外層板卡，幾乎沒有用途，因此，新設計的5G SIM卡，就以2G到5G演變進程，搭配俐落的線條勾勒，不但節省印刷油墨，同時設計上也更加簡約環保，符合社會倡議的減塑政策，亦可為地球環保盡份心力。

▼由台灣大自行設計的5G SIM卡，整體尺寸較4G SIM卡來得小。（圖／台灣大哥大提供）

林之晨認為，台灣大5G SIM卡，除了響應永續環保的策略價值外，更將提供消費者前所未有的高速飆網體驗，包括實踐雲端遊戲、自駕車內娛樂系統、AR等創新應用，為5G開拓更多商機。

以韓國電信業者為例，LG Uplus和新創公司合作，推出手機AR購物應用，觀眾收看購物頻道時，只要舉起手機對準螢幕，便可看見購物頻道的商品3D模型、彈出式訊息等，再透過點擊AR模型，就能完成商品的購買，很快的台灣大集團旗下momo購物網，亦可透過5G所開通的新橋樑，提供更細緻享樂的互動購物體驗。

5G即將上路，未來想嚐鮮的消費者，可以在台灣大5G開台後申請迷你版的5G SIM卡。

另外，台灣大也表示，該公司在取得3.5GHz、28GHz理想頻譜數量後，5G版「行動寬頻業務事業計畫書」在本月初也通過國家通訊傳播委員會（NCC）審議，接下來將送審5G系統架設計畫，同時全力投入建設，力拼以最快的速度開台。