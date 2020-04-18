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三星靠5G拯救低迷銷量　外媒：Galaxy A系列5G手機將更多、更便宜

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▲▼三星Galaxy S20+晴空白。（圖／記者邱倢芯攝）

▲ 三星Galaxy S20+ 5G晴空白。（圖／記者邱倢芯攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

由於新冠病毒（COVID-19）疫情大流行，市場預估今年智慧型手機的出貨量將下降10％以上，所有手機品牌都將受到衝擊。但對於全球最大的手機製造商三星（Samsung）來說，由於Galaxy S20系列的銷售不佳，似乎處於更加艱難的境地。

綜合外媒報導，SamMobile新報告指出，三星已計劃在2020年剩餘時間內將負面影響降至最低，三星原本每月生產2500萬支手機，但將在本月削減一半以上的手機產量，僅計劃生產1000萬支手機；此外，並即將推出更多配備5G的Galaxy A系列手機。

自從2019年初發布旗艦級Galaxy S10 5G以來，三星一直大力押寶在支援5G的智慧型手機，在Galaxy S10 5G之後，緊追著的是兩個非常昂貴的產品 — Galaxy Note 10+ 5G和Galaxy A90 5G，接著推出的Galaxy S20系列的5G版本也並不平價。

三星今年的策略是將5G技術主流化，目前已經推出了Galaxy A51 5G和Galaxy A71 5G，價格分別為499美元和599美元，但現在，支援5G手機有望再次翻倍。外媒指出，三星正在開發更新的Galaxy A系列，該系列將集成更多支援5G的手機，最重要的是，這些產品甚至會更便宜，因為三星希望在預算緊張的情況下吸引消費者。

疫情導致的危機將使今年的智慧型手機銷售變得比以往任何時候都更加艱難，2月份全球手機銷量較去年同期暴跌38％，三星以及其他頂級手機製造商，絲毫不認為最糟糕的時刻已經過去。

但是三星確實相信，如果有什麼說服人們在2020年進行升級，那就是5G。畢竟，下一代網路可以提供前所未有的上傳和下載速度，從而使雲端遊戲和影像傳輸比以往任何時候都更加輕鬆、無延遲。

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