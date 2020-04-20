全螢幕設計和超薄邊框！　Nokia 9.3 PureView被認為可能打敗iPhone 12

▲Nokia 9 PureView。（圖／記者邱倢芯攝）

記者謝仁傑／綜合報導

就目前市場上的手機螢幕來說，三星的 Galaxy S20 Ultra 和 OnePlus 8 Pro 可以說是最強大的，預計蘋果也將在 iPhone 12 Pro 做螢幕上的升級。據外媒《phoneArena》報導，Nokia 9.3 PureView 將搭載 120Hz 的高螢幕更新率，但目前還不清楚會採用LCD或是OLED，預計有望在8月或9月推出。

由於Nokia 9.3 PureView所搭載的規格被認為優於今年出現的其他高端手機，有專家認為Nokia的這支新產品或許有機會打敗蘋果即將推出的iPhone 12。

據傳 HMD Global 正在為下一代旗艦產品測試顯示器下鏡頭技術，消息人士指稱，此技術的解決方案幾乎已經完成，將是名為「PureDisplay V3」巨大升級計劃的一部分，意味著我們可以期待 Nokia 9.3 PureView 的全螢幕設計和超薄邊框，而這在今年的其他高端手機中可能都還無法實現。

規格方面，綜合此前消息，Nokia 9.3 將搭載高通S865處理器，配備6GB／8GB RAM、128GB／256GB ROM，具備6.29吋螢幕，運行 Android 10 系統，且支援 5G，電池容量達4500mAh，起價約799美元（約新台幣24,000元）。

Nokia 9.3 PureView 預計將與 Nokia 7.3 一起亮相，除上述更動之外，它似乎還包括一個六角相機系統，傳配備一個6,400萬像素的主相機和一個1.08億像素的超廣角鏡頭。



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