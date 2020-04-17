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iPhone SE五大電信資費看這篇　最低月租599元手機0元帶回家

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▲▼iPhone SE （2020）。（圖／取自蘋果官網）

▲五大電信iPhone SE資費出爐。（圖／取自蘋果官網）

記者邱倢芯／台北報導

眾多小資果粉期盼的iPhone SE終於要來了，五大電信資費也在今（17）日出爐，其中最優惠的，莫屬台灣之星的月付599元起，iPhone SE就可以0元帶回家。

中華電信
在中華電方面，用戶只要選擇999元（含）以上資費，搭配行動VIP最高再折5,000元，就能以0元專案優惠價，將全新iPhone SE 64GB帶回家（30個月租期）。

另外，果迷最喜愛的Airpods Pro 享限時特價7,490元（原價7,990元）；AirPods耳機搭配無線充電盒限時特價5,490元（原價6,490元），活動時間自109年4月24日起至109年5月31日止。

▼中華電信新iPhone SE大4G購機方案。（圖／中華電信提供）

▲▼中華電信新iPhone SE大4G購機方案。（圖／中華電信提供）

台灣大哥大
台灣大指出，只要申辦台灣大4G指定專案，月付1,399元，綁約24個月，VIP用戶續約最高再折5,000元優惠，iPhone SE (128G) 可以0元輕鬆帶回家，並再享上網吃到飽與網內通話免費，網外再加碼送1200分鐘通話費等優惠；攜碼/續約老客戶/VIP享免預繳。

另外，台灣大同時也推出多項優惠，於直營門市購買配件商品，同筆消費每滿1,000元，可現折當次消費金額100元、滿3,000元現折300元，最高滿5,000元現折500元。以AirPods Pro原價7,990元為例，折價後僅需7,490元，而且可與其他共用型配件同享優惠。另外，達人手工包膜服務，消費發票滿1,000元，現折100元（不含代貼螢幕保護貼）。

▼台灣大哥大 iPhone SE 專案資費。（圖／台灣大哥大提供）

▲▼台灣大哥大 iPhone SE 專案資費。（圖／台灣大哥大提供）

遠傳電信
遠傳表示，母親節將至，為了幫消費者輕鬆盡孝心，只要用戶搭配4.5G超極速方案，月付1,399元資費，最新iPhone SE 0元帶回家，除了享有上網吃到飽不降速、網內互打免費的「雙飽」優惠，限時加碼送「網外免費打」（每月最高1,300分鐘），打電話不用再分網內外。

此外，遠傳再祭出超甜優惠，到遠傳申辦iPhone SE，即可享「好禮1+1」，搭配指定方案以38折超殺價格帶走AirPods 2。

▼遠傳iPhone SE資費 。（圖／遠傳電信提供）

▲▼遠傳iPhone SE資費 。（圖／遠傳電信提供）

台灣之星
這次的iPhone SE優惠，台灣之星祭出了月租599起，即可享極速上網+網內互打雙飽優惠，手機最低0元的優惠。且只要申辦新款iPhone SE，還可再享最長2年免費5G升級體驗，待5G開台後自由選擇升級時間、線上一鍵開啟，享5G上網+網內語音雙雙吃到飽。

除此之外，來台灣之星預購新款iPhone SE還可享「買貴退差價」，購機不怕買貴，同時享手機「舊機換新機」優惠，無論舊款iPhone、Android手機或刮傷掉漆的手機皆可進行鑑賞與折抵，折抵後最低0元就可帶走新款iPhone SE。

▼台灣之星iPhone SE資費。（圖／台灣之星提供）

▲▼iPhone SE資費。（圖／台灣之星提供）

亞太電信
亞太電信指出，將於4月24日起於全台實體、數位門市同步開賣全新iPhone SE，凡新申辦/攜碼/續約用戶，搭配888元月租、綁約36期，除享4G不限速上網吃到飽、網內通話免費、網外/市話贈送888分鐘，售價14,500元的iPhone SE 64GB即可0元輕鬆帶走。

另外，亞太也同步提供「容量小升大」優惠，分別加價1,900元及4,900元，即可輕鬆升級128GB和256GB，同享「手機+資費」旗艦級高CP值最佳組合。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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