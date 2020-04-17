台灣大iPhone SE預約爆棚　釋出0元資費優惠

▲台灣大iPhone SE預約爆棚。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／台北報導

台灣大哥大昨（16）日打頭陣，開放官網及門市讓果粉預約iPhone SE，今日則是低調地釋出部分資費方案；台灣大與同集團的momo購物網合作，只要搭配門號案，月付1,399元，綁約30個月，就送16,500元mo幣，等同於iPhone SE可0元入手。

另外，台灣大統計，至今(17)日中午12時為止，登記預約人數爆棚。目前以黑、白色兩款機種，最受果粉青睞，各占總預約數量的3成5。

台灣大表示，iPhone SE將於今晚8時起，在momo購物網、myfone購物開放限量預購，不過電商雙雄也同時祭出加碼優惠，包括在momo購物網預購，刷花旗卡或匯豐卡滿15,000元，可享最高回饋1,200元，另再送限量手機配件，但若搭配門號專案，月付1,399元，綁約30個月，則是加碼送mo幣16,500元，等於手機將可0元入手；在myfone購物預購iPhone SE，則享有3個月螢幕破裂保障，以及送無線充電盤（限量共50台），同時消費者今晚到周日（4/19）下單，最高可再享4,200元回饋。

台灣大指出，iPhone SE下周五（4/24）正式開賣，屆時已預約的消費者，可優先到全台myfone直營、加盟及網路門市申辦。至於今晚在momo購物網、myfone購物預購的消費者，亦可享有優先到貨的權利，搶先擁有新一代CP值超高的iPhone SE。