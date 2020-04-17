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三星本月將巨幅減產60％！　單月僅計劃生產1000萬支手機

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▲▼Galaxy S20 Ultra。（圖／記者邱倢芯攝）

▲全球手機製造商龍頭三星計畫減產60%。（圖／記者邱倢芯攝）

記者謝仁傑／綜合報導

對於手機產業來說，2020年是一個多事之秋，除了大受疫情影響之外，同時是4G即將踏入5G的過渡期。根據《THEELEC》一份最新報告顯示，三星在本月將削減一半以上的手機產量，僅計劃生產1000萬支手機，以全球最大的手機製造商而言，這是一個巨幅的下降。

通常三星每個月會生產約2500萬支手機，現將生產量下調到1000萬支，相當於60％的巨幅減產。主要原因是由於疫情爆發，手機的需求量大減；且因為該病毒，已經對三星的 Galaxy S20 銷量產生了重大衝擊。

新冠病毒（COVID-19）尚未完全被控制，且仍存在著很大的不確定性，全球許多人失去工作和收入，疫情影響勢必還會持續一段時間。不過韓國手機供應商認為，隨著第三季需求的成長，2020年的手機需求應在第二季就觸底了。

市場研究公司預計，今年全球手機出貨量將下降10％或甚至更多。


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