　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

紐約州507死「創11天新低」確診3月以來最少　全美破75萬人染疫4萬死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 美國紐約,新冠肺炎,口罩（圖／路透）

▲紐約深受疫情衝擊。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間上午4點，美國累計突破75萬例確診、4萬死，疫災中心的紐約州新增死亡人數為507例，創下自4月6日以來新低，確診人數也創下3月以來最低紀錄。紐約州長古莫（Andrew Cuomo）表示，疫情高峰已經過去，紐約來到「另一邊」了。

綜合外電報導，古莫說若成長曲線持續緩降，代表紐約已經過了疫情高峰，接下來仍需依靠人們自制，州民的選擇會影響疫情發展，「不過現在我們（的疫情）在減少了」。

美東時間周日（19日），紐約過去24小時新增507例死亡，上一次的低點是在4月6日，而過去2周以來，紐約每天都要失去606人到709人，18日則有540人病逝。過去24小時新增確診人數相較於前一日的7090例，也降低至6054例，創下3月以來最低紀錄，累計24萬2786例，佔全球確診人數1成以上。

▲紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）。（圖／路透）

▲古莫呼籲紐約州民，疫情放緩的同時，仍不該鬆懈。（圖／路透）

古莫近日不斷提及的疫情判斷關鍵，醫院新增收治病患人數也出現驟降的情況，從周六的1915例，降至周日的1384例。不過古莫指出，醫院載量仍維持在高點，他也擔心療養院的疫情爆發會持續，已經有數千名療養院住戶及工作人員染疫病逝。

「現在不是拿翹的時候，也不是驕傲自滿的時候」，古莫警告紐約州民繼續遵守指引，才能夠確保疫情逐漸消亡，「我們還有很長一段路要走，也還有很多工作要做。」

美國累計確診人數75萬5533例、4萬461死，光是紐約市就有1萬4451人病逝，佔全國35.7％。

ET快訊
新北今大兵推！若爆社區感染「市民禁足21天」　3大慘況曝光
700人下船全台趴趴走！國防部臉書被洗版　怒吼「部長請負責」
海軍24人染疫「遍布9縣市」！足跡遍布30處　高雄最緊繃好市
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

義大利「單日433死」創一週最低！疫情趨緩　全國確診17萬8972例

更新／加國齒模師掃射釀10死！　特警隊追12hrs「加油站駁火」擊斃槍手

川普「主動致電」杜特蒂！通話18分鐘…談防疫雙邊合作

紐約州507死「創11天新低」確診3月以來最少　全美破75萬人染疫4萬死

快訊／日本宮城縣外海規模6.4地震　距離岸邊不到50公里

民主黨新星　外界視密西根女州長「拜登副手最佳人選」

新加坡「防疫模範」失守！266飆升到6588例　CNN揭2輕忽關鍵

日本每10萬人僅7張加護病床！　前線醫護憂心曝：醫院沒準備好

牛津大學宣布「下周400病患進行人體測試」　盼8月推新冠疫苗救世

疫情失業...澳800萬房客憂「付不起房租被驅逐」 　各省推方案急救火

Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」

張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

小客車遭聯結車「硬扛」推行500M 駕駛嚇瘋尖叫！遊走生死邊緣26秒

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

游泳教練轉職警察！執勤遇辣妹昏倒　秒實施CPR搶救...熟練手法救回一命

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

泡澡也要湊一腳！萌汪鼻頂泡好興奮 男童傻眼...網羨：有狗有電視真爽

李敏鎬「騎白馬」到光化門相遇金高銀　問候台灣粉絲..戳到不明笑點XDD

義大利「單日433死」創一週最低！疫情趨緩　全國確診17萬8972例

更新／加國齒模師掃射釀10死！　特警隊追12hrs「加油站駁火」擊斃槍手

川普「主動致電」杜特蒂！通話18分鐘…談防疫雙邊合作

紐約州507死「創11天新低」確診3月以來最少　全美破75萬人染疫4萬死

快訊／日本宮城縣外海規模6.4地震　距離岸邊不到50公里

民主黨新星　外界視密西根女州長「拜登副手最佳人選」

新加坡「防疫模範」失守！266飆升到6588例　CNN揭2輕忽關鍵

日本每10萬人僅7張加護病床！　前線醫護憂心曝：醫院沒準備好

牛津大學宣布「下周400病患進行人體測試」　盼8月推新冠疫苗救世

疫情失業...澳800萬房客憂「付不起房租被驅逐」 　各省推方案急救火

義大利「單日433死」創一週最低！疫情趨緩　全國確診17萬8972例

更新／加國齒模師掃射釀10死！　特警隊追12hrs「加油站駁火」擊斃槍手

川普「主動致電」杜特蒂！通話18分鐘…談防疫雙邊合作

一圓當年誇下海口的夢！鞋迷花12年收進所有AJ1　全都是80年代的OG款

唐綺陽運勢／6月有第2波影響！雙子「戲劇性桃花」出現　射手小心健康出問題

輕症初期5天最具感染力　RNA峰值高出同時期SARS病毒1000倍！

敦睦艦桃園兩確診「市府慢一夜公布足跡」　鄭文燦臉書遭出征刪文

懶人瘦身法請立刻get！睡前4個練腹動作+輕斷食菜單　適合久坐上班族

紐約州507死「創11天新低」確診3月以來最少　全美破75萬人染疫4萬死

手賤男搭電梯扯女子頭髮　引雙方友人KTV大廳混戰

男生喇舌「最想被摸的地方」！　調查曝光：女生摸這4部位超火辣

國際熱門新聞

她開露營車接客不甩封城　「1hr公園激戰7男」

馬爾地夫淪IS聖戰煉獄　隨機恐攻澳遊客濺血

她染疫無症狀1傳17！小孩接連中鏢

快訊／日本宮城縣外海規模6.4地震

星國266飆升到5900例　CNN揭2關鍵

隔離10天！6歲女身留「性虐痕跡」慘死　祖父母：她感染了

快訊／加國槍擊案10死「警員1死1傷」槍手氣絕加油站

澳洲短裙妹「當街狠揍」2女留學生：滾回中國！

女王家前活春宮　警：保持社交距離

濃眉、薄唇、下巴有稜有角男性　劈腿機率高

驚悚！客機迫降「甩尾」遭大火吞噬釀41死

釣魚遭巨鱷襲擊　媽怒插鼻孔勇救兒

紐約507死「11天新低」　全美破75萬人染疫4萬死

女公務員連續8年每天遲到5分鐘遭停職

更多熱門

相關新聞

快訊／加國槍擊案10死「警員1死1傷」槍手氣絕加油站

快訊／加國槍擊案10死「警員1死1傷」槍手氣絕加油站

加拿大一名51歲槍手周六（18日）假扮成警察，開外形和警車相仿的轎車，深夜出沒亂槍掃射，導致10人死亡，包括一名警察，另一名警察則受到槍傷。警方後來在一間汽油站發現槍手，抵達現場時人已經斷氣身亡。

滯湖北台灣人　赴上海搭今明類包機

滯湖北台灣人　赴上海搭今明類包機

確診官兵2人設籍桃園！市府急疫調

確診官兵2人設籍桃園！市府急疫調

高雄8確診足跡　7館遭封1天！瑞豐夜市宣布延長2天

高雄8確診足跡　7館遭封1天！瑞豐夜市宣布延長2天

台中確診官兵北上找女友　4人被隔離

台中確診官兵北上找女友　4人被隔離

關鍵字：

美國北美要聞紐約Andrew Cuomo武漢肺炎新型冠狀病毒

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新北兵推　若社區感染就禁足21天

即／磐石艦確診8例在高雄　高市府急封costco等7處消毒

快訊／敦睦艦隊台南曾1例！曾前往百貨公司

確診官兵1人在嘉義　5接觸者採檢

為何僅磐石艦中鏢　原因曝光了

吉澤明步拍AV 15年「4種題材」絕對不拍

不甩韓國瑜「防疫穿雲箭」？小港郵局不排除照常營業

磐石艦官兵確診　一個案為雲林人足跡橫跨南北

泰女「剝皮火烤」石虎炫耀遭通緝

海軍24人染疫「遍布9縣市」！足跡一覽表曝光

快訊／海軍1確診「設籍台北市」！已接觸者21人

雷／《鬼媽媽》大結局金泰希列清單

高雄檢疫所救護車進入！1人就醫篩檢中

台中確診官兵北上找女友　4人被隔離

周志浩打瞌睡被抓包　坦言應該有睡2小時

更多

最夯影音

更多
Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」

Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」
張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

小客車遭聯結車「硬扛」推行500M 駕駛嚇瘋尖叫！遊走生死邊緣26秒

小客車遭聯結車「硬扛」推行500M 駕駛嚇瘋尖叫！遊走生死邊緣26秒

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面