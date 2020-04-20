美指責越南漁船遭陸海警船撞沉　陸國防部：停止插手南海問題

▲大陸國防部發言人吳謙。（圖／翻攝人民日報）

記者魏有德／綜合報導

一艘越南漁船2日於西沙群島海域與大陸海警船相撞後沉沒，船上8名船員救起後遭遣返，事發後，美國務院及國防部先後發聲明指責大陸為維護非法海洋權利，損害南海周邊東南亞國家權益。對此，陸國防部發言人吳謙今（20日）表示，美國應停止不實指責、插手南海問題，以免對地區局勢造成進一步損害。

美國國防部9日聲明指出，中國的行為與美國達到自由與開放的印太地區目標形成強烈對比。聲明稱，該目標允許當地所有國家無論大小都能夠安全維護主權，不受脅迫，並能按照公認的國際法規與準則去尋求經濟增長，「美國將繼續支持盟友與夥伴國家在整個印太地區確保航行自由與經濟機會的努力。」

▲於南海巡航的中國海警4301值勤艦 。（圖／翻攝自微博「南海的浪濤」）

對此，吳謙表示，此次事件事實清楚、責任明晰，「中方是在自己的主權範圍內，依法依規開展公務執法活動。」吳謙痛批，美國防部罔顧事實、混淆視聽，「對中方進行無端指責，意圖挑撥離間、把南海的水攪渾，為自身的軍事存在製造藉口，中國軍隊對此堅決反對。」

▲中共與越南曾於1974年在西沙群島爆發爭奪戰。（圖／取自中國軍網）

據中國海警通告，一艘越南漁船QNG90617TS號於4月2日凌晨進入南海的西沙群島海域捕魚，被視為非法的「侵漁活動」。經海警4301艦多次驅離未果後，由於越南漁船「多次做出危險動作」，最後撞擊海警船而沉沒，8位落水的越南漁民經海警船援救，已經被遣返。

大陸海警發言人張鈞指出，經詢問，越漁船船員對非法進入我管轄海域作業和實施危險駕駛行為供認不諱；海警局通過中越海警聯絡窗口向越方通報，並提出嚴正交涉，現場將越南漁船8名人員移交越方，將其驅離西沙毗連區。