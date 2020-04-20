美國啤酒、汽水大缺貨！疫情導致CO2供給減少...汽油需求下降30%

▲啤酒是許多人的精神糧食。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

美國新冠肺炎（COVlD-19）疫情嚴重，對許多在家隔離的民眾來說，啤酒、氣泡水、汽水等物品是不可或缺的精神糧食。然而，美國的封城措施令汽油需求大減，繼而影響到乙醇生產，連帶來自乙醇工廠的二氧化碳供給日益減少，引發這些商品缺貨。

綜合《天空新聞台》、《太陽報》報導，釀酒業者和飲料製造商使用二氧化碳讓產品碳酸化，啤酒、汽水等可因此產生氣泡。由於二氧化碳是乙醇生產過程中的副產品，乙醇製造商也因此成為許多食品產業中，二氧化碳的供應來源。

然而，乙醇是美國汽油供給的一環，但受到新冠肺炎疫情影響，汽油需求下降了30%以上，乙醇的產量也隨之大幅下滑。

美國再生能源協會（Renewable Fuels Association）執行長古柏（Geoff Cooper）表示，乙醇產量的不足正在擾亂食品行業，目前在美國45家銷售二氧化碳的乙醇工廠中，有34家閒置或減產。

美國釀酒商協會（Brewers Association）執行長鮑勃·皮斯說（Bob Pease），由於供給減少，啤酒業者的二氧化碳供應商已漲價約25%。該協會代表美國小型和獨立釀酒商，其會員使用的二氧化碳約有45%來自乙醇製造商。

皮斯還提到，「這個問題正在惡化，我們每天都接到會員的抱怨。」他預期，一些啤酒製造商能夠在2到3週內開始減產。

美國壓縮氣體協會（CGA）執行長加特沃德（Rich Gottwald）7日致函副總統潘斯，表示業者的二氧化碳產量已下滑約20%，若未獲紓困，到4月中旬可能下滑50%。