▲ 防範新冠肺炎防疫破口，金山警假日實施觀光景點人車分流宣導。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區及萬里區公所執行假日觀光景點分流宣導。金山警分局19日下午分別配合派遣警力，至金山區老街商圈（金包里街、中山路、中興路及民生路）及萬里區龜吼魚夫市集、野柳地質公園（漁澳路、三角公園、維納斯海岸及港東路段）等觀光景點，實施保持社交距離及人車分流潮管制宣導。並保持密切注控，隨時掌握轄區人、車潮狀況，以提供區公所因應，協助主管機關分流管理。

▲ 金山警假日觀光景點人車分流宣導措施。

天候回暖，近期新冠肺炎數度零確疹，恐引起民眾心態鬆懈，為防範過度群聚造成防疫破口，金山警分局將規劃於19日晚間，針對轄區易群聚場所實施臨檢，除協助查處違反居家檢疫及隔離之情事外，並提醒民眾於防疫期間應提高防疫意識，除保持個人良好衛生習慣外，並應儘可能避免出入群聚之場所，保持適當之社交距離，才是避免防疫破口之最佳良策。

金山警分局長陳永昌表示，這兩天天氣變好加上「零確診」案例，擔心民眾防疫危機意識鬆懈，進而大量人潮出遊湧入景點，造成群聚效應發酵，如果沒有管控適當，就有可能出現群聚交叉感染的風險，為防範防疫破口，本分局遂協助金山警區公所做好人潮管控，提醒民衆防疫意識，減少不必要、不當群聚。

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