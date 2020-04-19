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敦睦艦隊24人染疫　蔡英文回應了：國防部應徹底檢討

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▲▼總統蔡英文主持「海軍敦睦遠航訓練支隊返國歡迎儀式」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文主持「海軍敦睦遠航訓練支隊返國歡迎儀式」。（圖／總統府提供）

記者蔡文鈴／台北報導

海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎，共有24人確診；而當時艦隊返國時，總統蔡英文有前往高雄左營軍港迎接，因此總統的健康狀況也受到國人關注。對此，總統府19日對外聲明，為求慎重，將請醫療團隊更嚴密關注總統的日常健康狀況。

總統府發言人張惇涵轉述總統三點聲明：

一、防疫視同作戰，國軍的責任是保護國家與國人，更應保持最高度警覺。此次敦睦艦隊集體染疫，造成社會大眾疑慮，總統表示遺憾。國軍除了表達向社會致歉、願承擔應有的責任外，更應該以此為鑑，徹底檢討防疫管理作為。

二、國軍除了應該全力配合指揮中心的疫調之外，國防部調查小組也應該詳細釐清過程，既然已造成防疫缺口，就要坦誠以對，絕不可以再有任何疏漏。這不但攸關國內疫情的管控，也關乎社會對國軍的信任，沒有絲毫鬆懈的空間。

三、所有涉及的國軍人員，必須嚴格遵守疫情指揮中心的指引與規定，做好個人的隔離或健康管理措施，也請軍方和醫療體系全力照顧染疫官兵，務必做好國軍的整體健康與戰力維繫。

至於蔡英文是否於4月15日後，與參謀總長黃曙光會面一事，總統府說明，黃總長曾於4月16日赴官邸參加例行會議，惟當日會議之座位皆間隔1.5公尺以上社交距離，與會人員並全程配戴口罩，事先量測體溫，進行手部及鞋子消毒，會議場所及設備更高頻次進行消毒作業。

總統府表示，為因應防疫必要，總統相關會議的防疫部署，都依照中央流行疫情指揮中心專業指導，從嚴安排。總統府在與中央流行疫情指揮中心討論後，指揮中心研判風險雖然相對較低，但為求慎重，將請醫療團隊更嚴密關注總統的日常健康狀況。

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