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軍艦爆增21人染疫！　專家：昨日3確診恐是「第二波人傳人」發病

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▲▼軍艦傳確診，海軍緊急召回700人。（圖／中華民國海軍臉書）

▲海軍軍艦驚傳確診，目前已累計24人確診。（圖／中華民國海軍臉書）

記者林妤柔／採訪報導

中央流行疫情指揮中心今（19）公佈新冠肺炎（COVID-19）新增案例，海軍敦睦艦隊官兵部分就有21人，全船累計24人確診。感染科專家指出，暴增確診案例應該不會影響到社區感染，但船內密閉，昨日的3例應是「第二波人傳人」的時候發病，且船上至少有兩波感染。

中國附醫兒童感染科主任黃高彬推測，以時間上來說，3月12日至15日在帛琉，之後都在公海中，第一波感染在3月二十幾日，或許有些是無症狀感染者，但仍有傳染力，接著到四月初、四月中出現，由於每個人被傳染的時間不一定同時，會堆疊上去，同班上去的可能一週後感染、或十天被感染，發病時間就會往後延。

請繼續往下閱讀...

另外，士兵間可能也有密集接觸者，比較好的會聚集在一起，合不來則相對疏遠，導致感染時機比較慢。黃高彬認為，昨日的3名確診者應該是「第二波人傳人」的時候發病，且船上「至少有兩波感染」。

提到軍艦裡群聚感染，黃高彬坦言，軍方做事嚴謹，有些資料可能不會散佈出來，或因為某些因素無法很明白講出來，就會增加疫調的困難度。但他表示，國防部實在不該在疫情嚴峻期間，執意執行敦睦遠航訓練，認為要敦睦的人需付出很大的責任，也無法對國民交代，而軍人本身只能服勤、不敢違規，才會導致這麼荒謬的事出來。

「社區感染的話就還好，應該不會影響到。」黃高彬認為，由於從下船到確診只經過2天，接觸人數應不會太多，社區感染風險也不算太高，但比較慘的是，在船上經歷那麼久的時間，士兵一下船可能先找女朋友，單身的就找死黨，導致這些人遭感染的機率相當高。「其實最危險的是這些人的女朋友，因為唾液會含非常高量的病毒，她們可能是最無辜的受害者。」

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