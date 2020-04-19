隔離期出現症狀「真的敢上報嗎？」　國軍抖出黑暗心理：快放假了不敢講

▲敦睦艦隊磐石艦累計24人確診。（圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

今（19日）新增的22例確診中，有21例是來自敦睦艦隊。網友懷疑，其中一名確診案在船上就已經出現頭痛症狀，但沒有立即上報，海軍照樣放人下船，釀成防疫破口，不過，「隔離六天當下，真的有人敢上報嗎？」

一名網友在PTT表示，敦睦艦隊先前已在海上經歷26天的隔離，抵台靠港後，又進行了6天艦上隔離，「有人在船上就已經有症狀了，結果都沒上報，就這樣放下船」，下場就是所有人被緊急召回，接著爆出21人確診。

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原PO指出，沒在第一時間呈報身體狀況絕對是錯誤的，但當時國軍都想著放假，「大家真的敢講真話嗎？」出現症狀的案例一開始也不確定自己到底是不是新冠肺炎，「講了可能就是害全船都不能放假了，一堆人都會很不爽你，以後大概會過很慘」，所以才寧願冒著傳染風險，隱瞞自己身體不適的事實。

▲海軍司令部副司令鞠躬道歉。（圖／ETtoday攝影中心攝）



網友回應，第一個出現症狀的人其實也很為難，萬一上報害同袍跟著不能放假，就得獨自承受輿論壓力，所以才懷抱僥倖心態沒誠實報告，「講了被同袍幹死，不講被長官幹死，可憐哪」、「我想就是不敢報，啊但是總會被抓出來」、「一定不敢報啊，每個都想放假」、「不上報等著傳染更多人，之後還不是要隔離」、「只有頭痛，一堆實習兵想說船坐太久，急著放假就輕忽了」、「想放假想瘋了，講了一定全部隔離，不講就賭只是小感冒」、「你敢當讓全部人不能放假的那個嗎？」

不少人也感嘆，軍中輿論會形成很大壓力，但隱瞞的下場就是更慘，更多軍人被感染新冠肺炎，且長官也得出面負責，「當兵怎麼可能當出頭鳥」、「軍中就是這樣，有事不敢講怕被公幹」、「當過兵的都知道，不敢講是怕被同袍整死」、「跟軍中文化氛圍也很大的關係」。