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軍艦爆確診！染疫士兵「下船趴趴走」　專家：不排除社區感染風險

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▲▼軍艦傳確診，海軍緊急召回700人。（圖／中華民國海軍臉書）

▲軍艦傳確診，海軍緊急召回700人。（圖／中華民國海軍臉書）

記者林妤柔／採訪報導

台灣最近出現三次零確診的好消息，但昨（18）日卻傳出3例確診病例，且個案出現身體不適時，竟都沒有通報艦上軍醫，直到4月15日下船自行就醫才確診，成為防疫破口。感染科專家表示，雖然下船到通報確診只有兩天，不過「不排除有社區感染的可能」。軍艦群聚感染是否為台灣本土感染埋下隱患，必須等到今日（19）指揮中心公布報告結果才能確定。

中國附醫兒童感染科主任黃高彬指出，若是本土感染，不會那麼快併發。確診案例是4月15日下船，不過四月初就有症狀，15日下船、17日發現，時間太短，應該在發病前往前推5-7天，原則上3月25日到3月底時被感染，應該不是在台灣感染。軍艦曾在3月12日至15日停靠帛琉，之後於公海航行近30天，理論上在帛琉感染的機率比較大。

請繼續往下閱讀...

黃高彬擔心，感染後四月初症狀開始，到4月15日上岸，不知道是否傳給其他人。因為病患感染前2-3天就有感染力，發病前一天病毒量最高，會持續一週，若發病期間立刻上岸見親朋好友，該親密接觸者的風險就大。「不過，目前三艘軍艦已經被抓回去處理，所以今天報告出來，結果是最重要的，應該盡量追其接觸者。」

▲▼0417中央流行疫情指揮中心記者揮。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲指揮中心昨日公布軍艦有3名確診案例。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

問到是否有社區感染的風險，黃高彬指出「不排除有社區感染的風險，但會比較好抓」，只要匡列接觸人、採檢，就可以查出來。基本上剛上岸兩天，若出門也應該會先找女朋友、好朋友，必須馬上掌握上岸足跡、接觸人，就可以抵擋下一波感染者出去感染人的機會。

指揮中心表示，案396於4月12日出現頭痛、嗅覺異常情形，4月15日下船後返家並自行就醫，4月17日再次就醫，由醫院採檢通報；案397於4月初開始出現上呼吸道腫痛、頭痛、流鼻水、咳嗽、嗅覺異常等症狀，返家後於4月17日就醫並採檢通報；案398於4月13日開始有嗅味覺異常，於4月17日自行前往醫院急診就醫後採檢通報，3人均於今日確診。

軍艦出現群聚感染，黃高彬認為班長應掌握士兵的狀況，只有九個人，每天生活、軍隊吃住都在一起，掌握各士兵身體狀況應該不會太難，但不知道為何沒有掌握住，認為班長的問題滿大的。

指揮中心再次提醒，民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

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