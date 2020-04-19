國軍是否隱匿案例？　李彥秀：若社區傳播防疫成果受挑戰

▲李彥秀。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者黃巈禾／台北報導

海軍敦睦艦隊累計24人確診新冠肺炎，海軍副司令梅家樹坦承，從事戶外帛琉當地表演活動的人員，確實沒戴口罩。對此，國民黨副秘書長李彥秀憂心，若引發社區傳播，不但重傷國軍形象，防疫成果將受到挑戰。

李彥秀19日在臉書表示，防疫就是國防，國軍防疫破口更是國安破口，海軍敦睦艦隊18日驚傳3名官兵確診新冠肺炎，19日新增22案例，其中的21例是敦睦艦隊官兵，讓數天前的幾次單日零確診，突然變成過往雲煙。

李彥秀指出，國軍的管理文化過去一直為人所詬病，是否因此產生隱匿案例，將成為國人最大的擔憂，尤其這些確診案例已經回到社區，接觸史追查會成為疫調重點，若不幸引發社區傳播，不但是將重傷國軍形象，更將讓我國的防疫成果再次受到挑戰。

李彥秀強調，防疫等同作戰，本來應該要保家衛國的國防部官兵防疫，更是國防工作的重中之重，國防部接下來，應該與作戰中心緊密合作，確定資訊雙向透明，並且重新檢討後續遠航規劃。

對於外界質疑，國防部指出，將編成專案調查小組，由軍政副部長張哲平上將任組長，納編總督察長室、軍醫局、政戰局、法律司及海軍相關部門，配合「中央流行疫情指揮中心」，秉「公開、透明、信任、專業」的最高原則，釐清敦睦支隊任務執行全程各項防疫作為，誠實面對，絕不隱瞞。