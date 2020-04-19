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英國高感染率、高死亡率　陳建仁接受英媒專訪給建議

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▲▼陳建仁接受英國媒體《每日電訊報》專訪。（圖／翻攝《每日電訊報》官網）

▲陳建仁接受英國媒體《每日電訊報》專訪。（圖／翻攝《每日電訊報》官網）

記者黃巈禾／台北報導

近日因新冠肺炎疫情，英國進入戒備狀態且宣布延長居家隔離至5月。曾帶領台灣對抗SARS的副總統陳建仁，近日接受英國媒體《每日電訊報》(The Daily Telegraph)專訪時，除了分享台灣防疫策略，也對於高感染率、高死亡率的英國提供建議。

英媒提問英國高感染、高死亡率，這種情況下，普篩是否有幫助？陳建仁表示，台灣未進行普篩，因為395個確診病例中（截至4月18日），僅14％是本土病例，在這55個本土病例中，僅10例找不到感染源，可以清楚地追蹤到傳播鏈，所以不需要進行普篩。

陳建仁指出，只要出現大量未知感染源的病患時，就必須做普篩，但有時普篩缺乏效率，也不符成本效益，介於普篩和指定檢測之間，建議密切接觸者必須優先採檢，再來是高風險群，所謂高風險群，是指醫護人員、超市收銀員、公車及計程車等大眾運輸的司機等，這些人被感染的風險較高，必須先檢測。

陳建仁認為，如果高風險人員沒被感染，那麼別人也不會被感染，所以，高風險人員檢測很重要，但必須先區分出哪些人是高風險群，哪些不是，包括感染者的同事或同學，他指的是密切接觸者，絕對必須更謹慎地監測，否則花費很多時間，但效率卻很低，成效也不佳。

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