陳建仁再酸WHO：SARS爆發時她面臨政治壓力　仍派團來台

▲陳建仁接受英國媒體《每日電訊報》專訪。（圖／翻攝《每日電訊報》官網）

記者黃巈禾／台北報導

針對台灣被世界衛生組織（WHO）排除在外，副總統陳建仁接受英國《每日電訊報》(The Daily Telegraph)專訪時表示，不解世衛何以反應不同以往，SARS爆發時，儘管世衛面臨政治壓力仍派團來台協助。

陳建仁指出，不解世衛何以反應不同以往，因為台灣並未受邀參加1月22日至23日的緊急會議，但在此之前，台灣已要求中國疾病控制中心，讓台灣派兩名專家前往武漢訪查，雖沒有獲得「非常有用」的資訊，但根據觀察以及私下對話，發現情況非常嚴重。

陳建仁提到，那時是1月中旬，台灣認為情況很糟糕，因為已討論整個武漢是否要封城，但他不知道世衛何以沒有像之前對H1N1或SARS那樣很快採取行動。

▲布倫特蘭曾任三任挪威總理、世界衛生組織總幹事。（圖／財團法人唐獎教育基金）

陳建仁指出，SARS疫情爆發時，台灣沒充分參與，那時曾任挪威總理的世衛幹事長布倫特蘭（Gro Brundtland）博士雖面臨很大的政治壓力，但仍派團來到台灣，在那之前也要求美國疾病管制與預防中心協助台灣，「這次我真的不解世衛的反應何以如此不同」。

▲世界衛生組織幹事長譚德塞。（圖／路透）