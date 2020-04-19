港府「1小時修改2聲明」低姿態　中聯辦非基本法22條機構

▲香港中聯辦。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

中聯辦、港澳辦13日狠批反對派議員，被指有違《基本法》第22條。中聯辦17日指稱，兩辦不受該條例規限。港府連3次發聲明，最終跟進中聯辦的說法，中聯辦、外交部駐港特派員公署及駐港部隊都非按照《基本法》第22條設立的機構。

中聯辦13日發文痛批，香港反對派議員謀取政治私利，罔顧公眾利益。被指違反香港《基本法》第二十二條第一款，「中央人民政府所屬各部門、各省、自治區、直轄市均不得干預香港特別行政區根據本法自行管理的事務」。

中聯辦17日發文稱，港澳辦及中聯辦是中央授權專責處理香港事務的機構，不屬於基本法第22條提及的「中央人民政府所屬各部門」，有權代表中央監督特區政冶體制正常運作和社會整體利益...等事項。

港府發言人18日發聲明表示，「中聯辦是中央政府在香港特别行政區根據《基本法》第二十二條第二款設立的三個機構之一」、「中聯辦及其人員均須按照《基本法》第二十二條第三款遵守香港特別行政區的法律」，獲中央授權專責處理香港事務，有權力和責任代表中央政府。說法與中聯辦說法有所矛盾。

但到了18日深夜，港府發出修訂版聲明，刪去第二十二條相關字眼，改稱中聯辦「是中央政府在香港特别行政區設立的三個機構之一」、「中聯辦及其人員均須遵守《基本法》及香港特別行政區法律」。

到了19日凌晨，港府第三度發新聞稿，指出中聯辦是中央在香港特別行政區設立的機構，不是《基本法》第22條第2款所指「中央各部門在香港特別行政區設立的機構」。外交部駐港特派員公署及駐港部隊分別按第13條、第14條設立。