陸港澳辦批立法會亂象　港律政司長：中央有權提出意見

▲香港立法會不少委員會主席難產,陷入議程停擺。(圖/翻攝香港立法會)

記者魏有德/綜合報導

大陸國務院港澳辦及駐港中聯辦近日分別針對香港立法會議程停擺提出抨擊。對此,香港律政司司長鄭若驊今(17日)表示,按照《中華人民共和國香港特別行政區基本法》,香港在某些事務享有高度自治,但不代表中央不關注和放棄執行「一國兩制」之下的相關權力,「中央不止有權,也有責任,對香港一些事情提出意見。」

《中新網》報導,鄭若驊指出,有人向外國建議制裁香港,有的國家訂立某些法律,希望透過這些法律制裁香港,或者透過提交報告影響香港施政,「這些才是赤裸裸地干預香港事務、干涉中國內政,違反國際法律和國際慣例。」

▲香港終審法院法官於外媒爆料,影射北京政府伸手干預香港司法。(圖/翻攝香港特區政府官網)

此外,根據《路透社》《疫情蔓延寒蟬效應之際,香港與中國的司法角力》(Hong Kong judges battle Beijing over rule of law as pandemic chills protests)日前刊載的專題報導指出,香港終審法院(最高法院)3位不具名法官稱,香港司法獨立性正受到「北京領導層的衝擊(under assault from the Communist Party leadership in Beijing)」。

對此,鄭若驊強調,任何人都不應就無事實根據的事情作出揣測,「相信負責任的媒體在報導前會確認事實,也相信專業人士在發表意見時需要基於事實。」

▲大陸國務院港澳辦主任夏寶龍。(圖/浙江在線)

鄭若驊重申,香港司法獨立受《基本法》健全機制保障,委任法官會通過獨立的委員會建議,考慮資格時基於司法和專業資格,不會因為任何政治立場而作出任命,「法官獲委任時要宣誓,以無懼、無偏、無私、無欺原則從事司法工作。」