　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國研究：美國「提早2周封城」　可減少9成死亡病例

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼紐約在新冠疫情期間的時代廣場。（圖／路透）

▲研究顯示，如果美國提前2周封城，可以減少9成死亡病例。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國是全世界新冠肺炎（COVID-19）疫情最嚴重的災區，截至台灣時間19日凌晨已經有71.5萬人確診，3.7萬人死亡，美國預測在4個月內將會有6萬人死於新冠肺炎。但是英國研究顯示，如果提早2周採取保持社交距離甚至是封城的動作，可以減少9成的死亡病例。

科學網站Futurism發表的內容指出，倫敦帝國理工學院的流行病學家布里塔．朱威爾（Britta Jewell）和倫敦衛生與熱帶醫學學院的尼可拉斯（Nicholas Jewell）的說法，根據白宮的傳染病模型運算，如果提早在3月2日執行社會隔離政策，可以阻止90%的死亡病例。

研究還指出，如果在3月9日實施社會隔離措施，死亡病例也能夠減少60%，從過去幾個月間新冠病毒傳播方面的經驗，以及實施社會隔離發展速度與趨勢呈現下降均表明，社會隔離措施的緊縮與鬆綁，跟傳播速度呈現高度相關，即使提前一周鬆綁都可能造成毀滅性的災難。

不過他們也強調，無論在美國，最終的死亡人數是多少，等待的代價都將是巨大的，這是該病毒在流行初期就以指數性增長傳播的悲劇性後果。

▲▼牛津大學研發新冠病毒疫苗。（圖／牛津大學）

▲封城真正的目的，只是替疫苗爭取時間。（圖／牛津大學）

但是也有專家指出，社會隔離不是對抗新冠肺炎的解決方法，而是為研發疫苗或其他療法爭取更多時間。

►酒精乾洗手特惠組！～防疫殺菌神器來囉～

ET快訊
「還有冷空氣」+較大降雨！2波鋒面變天時間曝　濕冷再降10℃
母子亂倫「家族荒淫秘史曝」　名導演認32年綠帽：帥兒非親生
被川普斥「假台灣記者」　張經義自拍1分影片回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英國研究：美國「提早2周封城」　可減少9成死亡病例

連署邀請台灣加入聯合國　白宮請願網站「差3.3萬票」達標

餓到出門覓食被槍決！奈國軍警狠殺18人「驚見青少年」...比染疫死亡人數多

太空人執行任務205天！重返地球卻充滿新冠肺炎　感慨：很難不給家人擁抱

男划船出海...困荒島12hrs！樹枝寫4字獲救影片曝　警：把社交距離推向新高度

【黃寶慧】慧眼看天下／抗疫中美爭霸　川普斬世衛金援劍指大陸！？　Taiwan Can Help躍國際

從N號房看懂南韓獨有制度Photo Line　強硬公開嫌犯長相「人權VS公眾利益」

看護集體逃離「獨留2人顧130長輩」　療養院31老人沾排泄物脫水亡

女公務員連續8年「每天遲到5分鐘」！遭舉報後辯「我身體不舒服」...慘被停職

最毒葬禮！6人參加同一場「染疫全亡」　驗屍官搖頭：場內有確診者

輕鬆拍背！媽拿「助眠神器」安撫 寶寶安靜入睡...網笑：生活智慧王

楊丞琳公開「老公視角」日常　自爆5天沒洗頭...小菜一碟

推特破百萬！蔡英文親錄影片 向全球訴說「台灣的防疫故事」

頂光頭被罵死人妖、陷長期抑鬱　癌症少女：人生永遠有重來的機會

正妹帶娃視訊交友驚遇「大肌肌」 護花使者爆氣狂噴嚇跑上空裸男

劉若英《後來》《成全》了線上歌迷　揪全場工作人員暖唱《快樂天堂》

絕美！3度0確診「點燈ZERO」　圓山飯店60秒縮時片曝光

黃霄雲遭《歌手》淘汰後回歸　高音飆唱F.I.R.《我們的愛》

好冷喔～廚師教簡單做「麻油雙飛」 雞佛＋腰子配爽脆松阪豬超暖胃！

《夫婦的世界》渣男.小三風光開轟趴　金喜愛被嗆...連兒子都「媽媽不丟臉嗎？」

英國研究：美國「提早2周封城」　可減少9成死亡病例

連署邀請台灣加入聯合國　白宮請願網站「差3.3萬票」達標

餓到出門覓食被槍決！奈國軍警狠殺18人「驚見青少年」...比染疫死亡人數多

太空人執行任務205天！重返地球卻充滿新冠肺炎　感慨：很難不給家人擁抱

男划船出海...困荒島12hrs！樹枝寫4字獲救影片曝　警：把社交距離推向新高度

【黃寶慧】慧眼看天下／抗疫中美爭霸　川普斬世衛金援劍指大陸！？　Taiwan Can Help躍國際

從N號房看懂南韓獨有制度Photo Line　強硬公開嫌犯長相「人權VS公眾利益」

看護集體逃離「獨留2人顧130長輩」　療養院31老人沾排泄物脫水亡

女公務員連續8年「每天遲到5分鐘」！遭舉報後辯「我身體不舒服」...慘被停職

最毒葬禮！6人參加同一場「染疫全亡」　驗屍官搖頭：場內有確診者

丼飯的「丼」怎麼唸？超多人唸錯！　真實讀音曝光…網友傻了：真假

花蓮6間文青必訪咖啡廳！老屋改建超質感　柴犬麵包、棉花糖萌翻

250萬奧迪TT準備上國道！一踩油門噴空中翻轉半圈…猛撞2車釀3傷

英國研究：美國「提早2周封城」　可減少9成死亡病例

酒精噴完真的有用？醫曝「黃金時間」最好　少一動作等於白消毒

連續5年生日放閃！　潔西卡男友曝「甜蜜牽手照」：Happy Birthday,J

連署邀請台灣加入聯合國　白宮請願網站「差3.3萬票」達標

胡一天片場撿到粉絲手機！　尋找失主「我數3秒」結果網笑炸

肯爺：我說到做到！Yeezy Boost 350 V2斑馬五度補貨　發售日鎖定「這天」

酒店妹「染疫仍願接恩客」！他曝背後真相　主婦深夜變紅牌中鏢

正妹盛裝體驗屏東豪華約會行程　賣力釣鱷魚「慘摔腳朝天」大走光

國際熱門新聞

看護集體逃離　療養院31老人沾排泄物亡

15歲少女失蹤　叔家挖出混凝土鑲腐屍

奈國軍警狠殺18人！多過染疫死亡數

釣魚遭巨鱷襲擊　媽怒插鼻孔勇救兒

太空人執行任務205天　重返地球卻充滿新冠肺炎

台加聯合國　白宮連署差3.3萬票

諾貝爾獎得主：新冠病毒是人造「武漢實驗室流出」

男划船困荒島12hrs！寫4字獲救影片曝

最毒葬禮！6人參加同一場「染疫全亡」

驚！新冠肺炎「去年9月就人傳人」爆發點非武漢

驚悚！客機迫降「甩尾」遭大火吞噬釀41死

新冠病毒「60˚C還能傳染複製」加熱近黃金沸點才能滅亡

女公務員連續8年每天遲到5分鐘遭停職

東南亞最大關聖帝君雕像瞬間崩塌

更多熱門

相關新聞

消毒液真的有用？專家曝「1動作」恐讓酒精失效

消毒液真的有用？專家曝「1動作」恐讓酒精失效

新冠肺炎疫情嚴重，不少民眾攜帶酒精、口罩，隨時使用，以降低受感染的機率。不過，酒精噴灑消毒真的有用嗎？有專家指出，噴完酒精後有「黃金時間」，若沒有放超過這個時間，可能沒有殺菌、消毒的作用。

台加聯合國　白宮連署差3.3萬票

台加聯合國　白宮連署差3.3萬票

酒店妹染疫願接客　他曝背後真相

酒店妹染疫願接客　他曝背後真相

新冠肺炎攻陷敦睦艦隊　李正皓痛批海軍

新冠肺炎攻陷敦睦艦隊　李正皓痛批海軍

王品無畏疫情再展店　新品牌落腳台中四月下旬試營運

王品無畏疫情再展店　新品牌落腳台中四月下旬試營運

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎COVID-19封城北美要聞

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

嫩妹遭大學老師「連刺數十刀」喪命

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

外送員摔車起火　司機衝下車勇撲

還有冷空氣！變天時間曝濕冷降10℃

硬辦婚禮只來30人剩3桌　新人臉綠

即／被川普斥假台灣記者　張經義回應了

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

短裙馬尾妹「露蜜大腿」按摩太惹火！她氣炸

看護集體逃離　療養院31老人沾排泄物亡

酒店妹染疫願接客　他曝背後真相

《夫婦》第8集預告超爽：金喜愛提槍對峙小三

婚變後首公開露面！具惠善暴瘦11kg「對前夫很抱歉」

全家荒淫亂倫　名導認綠帽「帥兒非親生」

15歲少女失蹤　叔家挖出混凝土鑲腐屍

軍艦群聚感染「病源太神秘」　醫曝可能解答

更多

最夯影音

更多
輕鬆拍背！媽拿「助眠神器」安撫 寶寶安靜入睡...網笑：生活智慧王

輕鬆拍背！媽拿「助眠神器」安撫 寶寶安靜入睡...網笑：生活智慧王
楊丞琳公開「老公視角」日常　自爆5天沒洗頭...小菜一碟

楊丞琳公開「老公視角」日常　自爆5天沒洗頭...小菜一碟

推特破百萬！蔡英文親錄影片 向全球訴說「台灣的防疫故事」

推特破百萬！蔡英文親錄影片 向全球訴說「台灣的防疫故事」

頂光頭被罵死人妖、陷長期抑鬱　癌症少女：人生永遠有重來的機會

頂光頭被罵死人妖、陷長期抑鬱　癌症少女：人生永遠有重來的機會

正妹帶娃視訊交友驚遇「大肌肌」 護花使者爆氣狂噴嚇跑上空裸男

正妹帶娃視訊交友驚遇「大肌肌」 護花使者爆氣狂噴嚇跑上空裸男

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面