英國研究：美國「提早2周封城」　可減少9成死亡病例

▲研究顯示，如果美國提前2周封城，可以減少9成死亡病例。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國是全世界新冠肺炎（COVID-19）疫情最嚴重的災區，截至台灣時間19日凌晨已經有71.5萬人確診，3.7萬人死亡，美國預測在4個月內將會有6萬人死於新冠肺炎。但是英國研究顯示，如果提早2周採取保持社交距離甚至是封城的動作，可以減少9成的死亡病例。

科學網站Futurism發表的內容指出，倫敦帝國理工學院的流行病學家布里塔．朱威爾（Britta Jewell）和倫敦衛生與熱帶醫學學院的尼可拉斯（Nicholas Jewell）的說法，根據白宮的傳染病模型運算，如果提早在3月2日執行社會隔離政策，可以阻止90%的死亡病例。

研究還指出，如果在3月9日實施社會隔離措施，死亡病例也能夠減少60%，從過去幾個月間新冠病毒傳播方面的經驗，以及實施社會隔離發展速度與趨勢呈現下降均表明，社會隔離措施的緊縮與鬆綁，跟傳播速度呈現高度相關，即使提前一周鬆綁都可能造成毀滅性的災難。

不過他們也強調，無論在美國，最終的死亡人數是多少，等待的代價都將是巨大的，這是該病毒在流行初期就以指數性增長傳播的悲劇性後果。

▲封城真正的目的，只是替疫苗爭取時間。（圖／牛津大學）

但是也有專家指出，社會隔離不是對抗新冠肺炎的解決方法，而是為研發疫苗或其他療法爭取更多時間。

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