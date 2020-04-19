網友怒嗆WHO：解救世界「還不是靠台灣跟美國」　連旅行禁令建議都搞砸

▲網友認為，WHO連旅行禁令這點小事都搞砸。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）全球擴散，世界各國把世界衛生組織（WHO）的失職視為疫情擴散的元兇之一，美國總統川普甚至以停止金援表達不滿，更怒嗆WHO「憑什麼忽略台灣的電郵警告」。對此有網友認為，現在要解救世界，還不是要靠台灣跟美國，WHO連「旅行禁令建議」這點小事都搞砸。

原PO在PTT八卦板發文表示，WHO生不出解藥瑞德西韋，美國才生得出來，WHO生不出疫苗，美國才生得出來，有人說WHO對弱國有貢獻，但實際上既沒貢獻解藥也沒貢獻疫苗，「WHO是能貢獻三小」，他們唯一能貢獻的是「指導公衛政策」和「旅行禁令建議」，結果WHO連這點都搞砸！

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▲特效藥瑞德西韋是美國吉利德科學公司（Gilead Sciences）研發的。（圖／路透）

原PO分析，川普為什麼想乾脆消滅WHO，因為解藥跟疫苗都是美國研發的，但是WHO只會提出錯誤指引害人，講難聽點「台灣防疫經驗+美國解藥疫苗」全世界才是真正有救，不要再亂帶風向WHO很重要了，事實上WHO就是造成這次疫情擴大的元兇之一。

▲台灣則是向世界各地輸出防疫經驗。（圖／翻攝自外交部推特）



其他網友在推文中回應表示，「WHO的工作，不就是防止台灣加入嗎？」、「光是說不用戴口罩就罪無可赦了」、「不讓先進國家大爆發哪有可能加速解藥疫苗，WHO為了醫療弱國根本用心良苦」、「沒有美國的資金和技術，who是個屁」、「美國自己就可以是一個WHO的規模 然後單邊視需要援助」、「要說做事，無國界醫生才有在做」。

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