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海軍敦睦艦隊確診官兵「回台中住家發病」　外出活動史曝光

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▲▼敦睦艦隊日前停靠帛琉。（圖／翻攝中華民國駐帛琉大使館臉書）

▲敦睦艦隊日前停靠帛琉。（圖／翻攝中華民國駐帛琉大使館臉書）

記者董美琪／綜合報導

中央流行疫情指揮中心18日公布國內新增3例COVID-19境外移入病例（案396、397、398），均為20多歲男性，3人分別是海軍敦睦艦隊其中2員為政戰學院參加海軍敦睦遠航的學生，1員為敦睦支隊艦上士官，其中一名官兵家住台中市，也因此中斷台中市連12天0確診。確診病例3艘軍艦合計700多人，採檢結果預計於19日公布。

3名艦隊軍官隨敦睦艦隊回國後，停靠左營軍港後隔離6天，15日下船回家，其中一位住台中的官兵返家後，出現症狀自行外出就醫。

請繼續往下閱讀...

不過據《中時》報導，該名官兵發病後，便自行去某醫院就醫，經採檢確診，並收治在負壓隔離病房，其外出一路都戴著口罩，接觸史不到10人。

▲▼敦睦艦隊日前停靠帛琉。（圖／翻攝中華民國駐帛琉大使館臉書）

▲敦睦艦隊日前停靠帛琉。（圖／翻攝中華民國駐帛琉大使館臉書）

指揮中心表示，案396於4月12日出現頭痛、嗅覺異常情形，4月15日下船後返家並自行就醫，4月17日再次就醫，由醫院採檢通報；案397於4月初開始出現上呼吸道腫痛、頭痛、流鼻水、咳嗽、嗅覺異常等症狀，返家後於4月17日就醫並採檢通報；案398於4月13日開始有嗅味覺異常，於4月17日自行前往醫院急診就醫後採檢通報，3人均於18日確診。

國防部表示，其中2員確診人員，為政戰學院參加海軍敦睦遠航的學生，1員為敦睦支隊艦上士官，於2月21日起登艦，該艦共337人於3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月15日自我國軍港下船，目前已住院治療。

▲▼敦睦艦隊。（圖／翻攝中華民國海軍臉書）

▲敦睦艦隊。（圖／翻攝中華民國海軍臉書）

國防部針對外界質疑有關案396、397兩員，在航程期間出現症狀，支隊是否有隱匿情形，國防部說明，案396於4月13日因頭痛求醫診療，醫官為其量體溫為36.6度，依頭痛症狀給予藥物治療；另案397自述身體不適，但該員沒有回報及求醫。

指揮中心表示，該3名個案同隊共有3艘軍艦，官兵及學生合計700多人，正進行相關疫調，並將於入住集中檢疫所進行隔離且完成採檢，檢驗結果預計於19日公布。

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