防軍艦爆發群聚感染　國軍急召700名官兵檢疫所晚點名

▲敦睦艦隊日前停靠帛琉。（圖／翻攝中華民國駐帛琉大使館臉書）

記者游宗樺／台北報導

台灣連續2天「零確診」的紀錄於18日宣布破功，海軍敦睦艦隊的3名實習生在海外訪問後，從左營軍港返家，幾天後卻開始出現身體不適症狀，經檢疫後證實確診，由於部隊屬於群居生活，軍方為避免出現大規模群聚感染，於19日凌晨0時許，讓多名官兵分乘多輛計程車到達檢疫所隔離14天觀察，檢疫所人員漏夜核對身分後，全數人員進入檢疫所隔離。

根據中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中18日表示，新冠肺炎新增3個確診案例，敦睦艦隊的3艘軍艦上約700名的官兵、實習生，於18日晚間到19日凌晨分批進入全台各地的檢疫所，包含台北山區、新北市、高雄及桃園的檢疫所入夜後出現多位穿著防疫裝備的檢疫人員，對進入檢疫所的軍人唱名，經核對資料後魚貫進入隔離。

桃園檢疫所19日凌晨0時許燈火通明，出現多輛軍方遊覽車搭載軍人前來，也有軍人坐著防疫計程車到達檢疫所報到，防疫計程車上的駕駛也全副武裝。軍人下車後，先量測體溫後進入檢疫所，車上及隨身物品經過檢查後才放行，整體動線秩序良好，全數官兵已於19日凌晨2時前進入檢疫所。

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