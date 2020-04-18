記者郭世賢／基隆報導

曾位居全台十大鬼屋之一，坐落在基隆市鬧區「林開郡洋樓」17日晚上卻驚傳外牆大片水泥壁磚剝落，砸中下方4輛機車，基隆市政府認為影響公共安全，在現場即時拉起警戒線，確保周邊用路人車安全，要求屋主限期改善。

基隆市區黃金地段的愛一路、仁二路路口，這棟三層樓高，巴洛克式的老洋樓，當年由礦業大亨林開群興建。但房子蓋了，林開群因為事業繁忙沒空入住，出租給畫家好友倪蔣懷。1950年代，洋樓被改建成酒吧，因華麗建築，成為駐台美軍流連，也傳出許多靈異傳說。

請繼續往下閱讀...

▲ 最凶鬼屋「林開郡洋樓」外牆壁磚剝落，基隆市府：要求屋主限期改善。（圖／記者郭世賢翻攝）



文化局指出，數次與林家聯繫，希望林家後代能進行老宅的保存及再利用，但目前該樓仍並不具文化資產身分。

文化局調查，林開郡洋樓建築應屬1930年代建築，現存的4、50年代照片，在運河右岸仍可看見高聳的塔樓獨樹一格，成為旭川出海的歷史地標。愛一路緊鄰旭川運河東岸之縱向街道，與仁二～五路垂直相交，為1907年「基隆市區改正」後之街區，街廓內仍保留清代的市街紋理，因為座落位置「林開郡洋樓」成為地方上顯著地標。

文化局表示，由於外牆剝落一事已危及公共安全，市府已在現場即時拉起警戒線、確保周邊用路人車安全，另外，有關涉及建築法第77條規定，都發處也責請建物所有權人限期改善，並依建築法第91條裁處。

文化局長陳靜萍表示，已請同仁跟屋主聯繫，儘速開會找出緊急安全維護的因應措施。並鼓勵林家後人申請文化部正在推動的「私有老建築保存再生計畫」，為老屋再生另尋春天的契機。

・神級保養