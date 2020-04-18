友善環境吸引影視劇組　基隆「獨特城市魅力」成焦點！協拍件數爆增

▲ 友善協拍環境吸引影視劇組，基隆獨特城市魅力漸成焦點協拍件數爆增。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市展現城市的競爭力與魅力，學都市規劃的市長林右昌主政的五年多期間，各項市政建設注入設計及景觀再造元素，城市的蛻變不但基隆人有感，也讓外地人驚艷。基隆不僅推動新的建設計畫、也整理景觀讓景點更加宜人，新的建設之外，同時努力保有海港城市的人文歷史，新舊交替，獨特的懷舊味道，讓這座城市更顯魅力，吸引愈來愈多的影視劇組前來基隆取景拍攝。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，市府對於影視劇組的行政協助作業十分友善便利，也是除了考慮景點場地之外一個吸引劇組前來拍攝的重要因素。曾處長指出，2018及2019年，市府總計協拍件數有170件，是2015至2017年三年加總協拍件數86件的2倍。

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▲ 最熱門的拍攝場景熱點「正濱漁港」。

最熱門的拍攝場景熱點有正濱漁港、派出所、中山陸橋、外木山大武崙澳底沙灘、八斗子漁港、佛手洞、舊漁會大樓、市長官邸、要塞司令部、海洋廣場、基隆嶼、地標公園、86設計公寓等，其中正濱漁港色彩屋除了已是網友打卡熱點外，也是市府近二年影視協拍案件名列首位的熱門拍攝景點。

基隆獨特狹小街道，到有開闊港景的郵輪大港，隨著引道、國光客運站等的拆除及城際轉運站的興建，火車站周邊都市景觀重新縫合，也打開南站廣場的視野，讓基隆漸漸成為擁有美景無敵的海洋城市，特有的海港城市魅力，讓影視協拍的詢問度有愈來愈高的趨勢。

▲ 基隆不僅推動新的建設計畫、也整理景觀讓景點更加宜人。

觀光及城市行銷處指出，根據觀銷處新聞科的統計，申請基隆市影視協拍案件件數，自2018年起大幅成長，2014年協拍18件、2015年協拍17件、2016年協拍26件、2017年協拍43件，2018年協拍90件、2019年協拍80件，自2018年起協拍件數即大幅增加，2018及2019年，總計協拍件數170件，是2015至2017年三年加總協拍件數86件的2倍。

觀光及城市行銷處表示，以2018及2019年至2020年4月為例，協拍類型影片統計件數，以電視劇及電影居多，其次是網路影片（短片）、音樂MV、廣告及紀錄片等，電視劇有84件、電影32件，二類型占這期間件數的61%。

▲ 最熱門的拍攝場景熱點「基隆嶼」。

近2年影視協拍部分，無論是已播映的Netflix電視劇「極道千金」及「罪夢者」，民視8點檔「多情城市」，八大電視節目「臺灣第一等」等，或已殺青的電影「默殺」、「孤味」；已拍攝的香港TVB電視劇「法證先鋒IV」、歐洲真人實境節目「Asia Express」；公共電視「天橋上的魔術師」、「蝴蝶」、「我在市場待一整天」；三立電視「天巡者」等，都不約而同看上基隆特有景觀及人文建築，特地前來取景拍攝。

曾姿雯表示，基隆特殊港市環境，交通便利，地理環境依山傍水，有迷人的海岸線及天然的地景，及歷史人文建築，都是吸引影視劇組前來拍攝的好條件，另外，基隆市影視協拍服務作業簡便，業者口耳相傳等因素，也是協拍案件成長的原因之一。

為了揭露更多影視協拍資訊，市府在2年多前建置「隆來拍電影」協拍網頁，持續更新資訊，讓劇組可以透過網頁獲取場景及協拍資訊，該協拍網頁在市府全球資訊網首頁橫幅作連結與文化部影視及流行音樂產業局網頁連結作宣傳，期盼有更多的影視劇組來基隆取景拍攝，讓基隆的美透過電視、電影的視角，讓更多人看見。「隆來拍電影」網址：http://keelung-camera.tw/zh-TW。

・神級保養

▲ 最熱門的拍攝場景熱點「八斗子漁港」。