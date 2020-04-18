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基隆最凶鬼屋外牆壁磚剝落砸損4機車　車主：心裡毛毛的…

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記者郭世賢／基隆報導

曾位居全台十大鬼屋之一，基隆鬼屋不在偏僻鄉間，而是坐落在鬧區基隆港對面，市區黃金地段的愛一路、仁二路路口。它是當地知名仿羅馬式洋樓建築，卻因鬧鬼而全台皆知。17日晚上卻傳發生外牆大片水泥壁磚剝落，砸中下方4輛機車，其中一名車主說，「被鬼屋壁磚砸到車，心裡毛毛的」。

▲ 基隆最凶鬼屋外牆壁磚剝落砸4機車 車主：被鬼屋砸車心裡毛毛的。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 基隆最凶鬼屋外牆壁磚剝落砸4機車，車主：被鬼屋砸車心裡毛毛的。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆警一分局獲報到場拉起封鎖線，提醒用路人注意安全，並通報市府相關單位通知屋主處理善後。基隆知名「鬼屋」外牆壁磚掉落砸中4輛機車，現場清楚可見外牆整片水泥壁磚剝落的痕跡，其中一名車主看到後十分傻眼外，心裡感到毛毛的，另一名車主趕緊把機車移走，18日上午現場還留有2輛未移離開現場。

據了解，這棟三層樓高，巴洛克式的老洋樓，當年由礦業大亨林開群興建。但房子蓋了，林開群因為事業繁忙沒空入住，出租給畫家好友倪蔣懷。1950年代，洋樓被改建成酒吧，因華麗建築，成為駐台美軍流連，中美協防時期，美軍進基港休假，與酒女夜夜笙歌的地方。

▲ 基隆最凶鬼屋外牆壁磚剝落砸4機車 車主：被鬼屋砸車心裡毛毛的。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 基隆最凶鬼屋17日晚上卻傳發生外牆大片水泥壁磚剝落，砸中下方4輛機車。

傳說，其中有一名酒吧女，愛上一位美國大兵，沒想到身懷六甲後，美國大兵翻臉不認人，女子心生怨恨，某個星期六的夜晚，她帶了一桶汽油到酒吧去，潑向負心的美國大兵，隨後點火。女子與美國大兵雙雙被燒死，更波及酒吧裡十多個無辜的人共赴黃泉。

火燒美國大兵還不夠，據說酒吧女依然冤魂不散，不時出現騷擾，導致洋樓酒吧乏人問津，日漸荒廢成了空屋，時有遊民在屋內點燭生活，從屋外向內看似乎鬼影幢幢，該鬼屋「生人勿進」名號因此就傳遍全台。

這棟建築屋主是大家族，後代子孫多，產權非常複雜，所以破落至今。基隆市府曾想將老房子登錄為歷史建築或市定古蹟，但事後都沒有結果，目前仍無任何文資身分。如今傳出水泥牆大片剝落砸車，再次引發熱議，市府將會通知屋主改善，不能影響用路人安全。

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