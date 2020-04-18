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開罰張經義是馬政府訂定？　馬英九辦公室駁斥：明明是蔡英文

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▲國民黨新任主席江啟臣宣示就職-馬英九（圖／記者周宸亘攝）

▲馬英九（資料照／記者周宸亘攝）

記者張乃文／台北報導

陸委會日前針對上海東方衛視記者張經義於白宮記者會向美國總統川普自稱來自台灣，進行查處。而行政院長蘇貞昌說，開鍘是因為他違反規定，該規定也是前總統馬英九時期所規定的。對此馬英九辦公室反駁，明明是民進黨執政時，時任主委的蔡英文所訂下的規定，更呼籲蘇貞昌「不要對馬前總統念念不忘」。

蘇貞昌18日說陸委會引「兩岸人民條例」第33條第2項規定是馬英九時期所訂定。馬英九辦公室則回應，此項規定是民國92年所修訂，當時陸委會主委是現在的總統蔡英文。馬辦批評，明明是民進黨執政時蔡英文所訂下的規定，蘇貞昌居然還可臉不紅氣不喘的扯上馬英九，到底是無知還是居心不良？

馬辦質疑，中國大陸媒體或其他行業工作而與張經義情況類似的台灣民眾所在多有，蔡政府擴大解釋相關規定的作法令人難以認同，法律豈可只針對特定個人，政府若要以此論罪，就該一體適用。

馬辦表示，無論武漢包機議題，或是張經義事件，蘇貞昌一再操弄反中民粹，修理自己國人。這次引錯誤資訊誤導國人，實在是非常不良的示範，蘇貞昌貴為行政院長，問政標準應遠高於部分信口開河、素質不良的立委。

馬辦建議蘇貞昌，對不清楚的事不要妄加批評，更呼籲「院長不要對馬前總統念念不忘」。

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