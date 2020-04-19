新冠肺炎攻陷「敦睦艦隊」急召700人　李正皓痛批海軍：3時間點可堵破口

▲海軍敦睦艦隊遭到新冠肺炎攻陷。（圖／中華民國海軍臉書）

記者林彥臣／綜合報導

中央流行疫情指揮中心18日公布3起新冠肺炎（COVID-19）確診病例，分別是海軍敦睦艦隊2名實習生與1名現役軍人，均為20多歲男性，是台灣首次軍事單位出現確診病例，該艦共337人於3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月15日自我國軍港下船，指揮中心緊急匡列艦隊700多人，全數召回入住集中檢疫所，並且釐清艦上人員是如何在海上隔離的情況下染疫。

▲中央疫情流行指揮框列700多人集中隔離。（圖／ETtoday攝影中心攝）

陳時中指出，敦睦艦隊總共有3人染疫，但該艦隊9日返國後，700多名官兵已於15日解隔離回到社區，3起確診病例分別在桃園、台中跟高雄，17日晚間第1例確診出現後，指揮中心緊急與軍方聯繫，通知官兵在家隔離、不得外出，軍方也備妥交通，在18日下午5時將700多人分7處檢疫所進行集中隔離。軍方表示，在艦艇上有增派醫官，但醫官回報每天都正常，會將完整醫療日誌和紀錄，送交中央流行疫情指揮中心疫調。

該艦隊在返國前曾只去過帛琉，但該國至今仍維持0確診，被問到感染源從哪裡來？指揮官陳時中表示，帛琉檢驗能力有限，只有美籍醫師做遠端示範，先前檢體送回台灣是陰性，但高度懷疑當地有潛藏病例存在。

海軍司令部副司令梅家樹表示，敦睦艦隊是在3月12日抵達帛琉，當地政府高度重視，入國前也有執行檢疫、填寫健康聲明書，在帛琉期間也都按照出國的防疫指導，全程攜帶口罩，在帛琉的所有活動都有戴。

▲海軍敦睦支隊於3月13日至15日完成訪問帛琉任務，照片中沒有人戴口罩。（圖／取自中華民國駐帛琉大使館臉書）



但是隨後卻被發現，從「台灣駐帛琉大使館」臉書在3月24日上傳的照片中，可看到許多人並未戴口罩，直接打臉國防部在記者會中所稱在當地都有戴口罩的說法。

海軍司令部副司令梅家樹則低調表示，會檢討口罩配戴狀況，若有人違規未戴口罩，會找出未落實的原因，將防疫工作做到滴水不漏，希望每位官兵攜手努力，「讓我們有最健康的環境」。

長期對帛琉提供醫療援助的新光醫院副院長洪子仁此則表示，帛琉政府對此事感到不解，應該要有更進一步資訊才能研判是否在當地感染；台灣近日才幫帛琉完成檢驗新冠病毒的國家實驗室，帛琉將於三週內完成500人檢驗，並以艦隊接觸者列優先採檢對象，釐清案情。

▲總統蔡英文主持「海軍敦睦遠航訓練支隊返國歡迎儀式」。（圖／總統府提供）



敦睦艦隊返國除了成為軍中防疫破口的隱憂之外，也讓政府高層陷入感染風險，包括總統蔡英文9日在艦隊靠港時曾「隔空致意」，總統府聲明強調，沒有接觸感染風險。另外參謀總長黃曙光曾在16日參與艦隊結訓典禮，對此，國防部發言人史順文回應，總長和相關長官會自主健康管理14天。

▲參謀總長黃曙光參與4月16日艦隊結訓典禮。（圖／中華民國海軍臉書）

政論名嘴李正皓在臉書上，列出「3個時間點」，痛批海軍可以避免現在造成的防疫大破口。第一個時間點，4月初案397在船上出現症狀時，可以立即在艦上就地隔離。因為案397所在的磐石艦是2015年才交艦服役的現代化整補軍艦，艦上設有診療室、手術室、3間病房、牙科室與「負壓隔離病房」。李正皓直言，「這時候不用負壓隔離病房，什麼時候用？」

第二個時間點，4月9日停靠左營軍港時，若稍有防疫敏感度，應該立刻請求疾管署協助，派遣專業防疫醫師上船檢疫。第三個時間點，4月15日岸邊6天隔離期滿，放艦上官兵回社區前，亦可通報疾管署針對有症狀者進行採檢，而非毫無作為的將三艘艦上700多名官兵就地解散放回社區。

李正皓甚至動罵海軍參謀長敖以智，在立法院備詢時公開表示「返台檢疫的海軍敦睦艦隊，目前接受隔離的官兵健康都沒有狀況」

▲李正皓痛批海軍麻木不仁，有三個時間點可以避免防疫大破口。（圖／ETtoday攝影中心）

李正皓強調，海軍明明有三個時間點可以避免這次防疫大破口，但都不作為，因為海軍的「麻木與無能」，可能讓過去三個月政府與台灣人民的努力都付諸流水，「真的超級氣！」

國防部在18日晚間緊急回應，因應疫情發展，為了確保國軍戰力完整，自即日起，國軍所有人員全日配戴口罩，另外要持續宣導自主健康管理，以及防疫工作重要事項，包括勤洗手、保持社交距離及每日兩次體溫量測等，均要持續落實宣導、執行。

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