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酒店妹「染疫仍願接恩客」！他曝背後真相　主婦深夜變紅牌中鏢

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酒店妹示意圖。（圖／記者張一中攝）

▲案379酒店女公關已婚背景曝光後，被網友封為「全台最強人妻」。（為示意圖／記者張一中攝）

記者曾羿翔／綜合報導

北部酒店女公關（案379）日前確診，背景被挖出為已婚30歲家庭主婦，一度引起外界討論，匡列接觸者123人最後採檢陰性。法醫高大成在節目上就揭露「酒店小姐為何寧可隱匿病情接恩客的背後原因」，出現疑似症狀的小姐也會對黑道客人有一套說法，讓對方知道別叫她。

高大成在《驚爆新聞線》節目上表示，在酒店女公關證實確診之前，他曾在2月去過台中某酒店，原要叫一位小姐進來，卻被某位大哥阻止。勸阻的大哥向高大成說，這位別叫，她現在有事情的樣子。高大成當時不懂背後意思，後來才得知這位小姐有發燒、咳嗽症狀，疑感染新冠肺炎。

▲▼法醫高大成。（圖／翻攝《東森新聞》）

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▲法醫高大成。（圖／翻攝《東森新聞》）

針對酒店小姐願隱匿病情接客的原因，高大成也提到，因台商出手闊綽，讓小姐寧願吃退燒藥去接客。高大成還透露，酒店小姐也知道黑道大哥惹不得，所以也會先告知有咳嗽發燒的狀況，不知道是不是中鏢了，大哥聽了就會明白別叫了。

案379台北某知名酒店女公關已婚背景曝光後，被網友封為「全台最強人妻」，因讓全台酒店停業。案379在第一輪疫調時聲稱自己是家庭主婦生活單純，卻被衛生局女工作員看出端倪，後來第二輪時哭著坦承是自己是酒店女公關。

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