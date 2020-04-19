連署邀請台灣加入聯合國　白宮請願網站「差3.3萬票」達標

▲網友發動連署「邀請台灣加入聯合國」，白官請願網站已經有6.6萬人響應。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣防堵新冠肺炎疫情的成績相當亮眼，加上提供給各國的經驗與口罩支援，讓台灣的國際能見度大大提升。美國白官請願網站We The People日前有網友發動連署「邀請台灣加入聯合國」，目前已經有約6.7萬人響應，只要5月5日截止前完成10萬人連署，白宮就必須在60天內進行回應。

一名暱稱為RC的網友5日以「邀請台灣加入聯合國」為標題發動連署，並在內容寫下「台灣是世界珍貴的貿易夥伴，更是一個成熟的民主國家，尤其最近在新冠肺炎防疫上，台灣除了成功證明自己，也為各國提供了寶貴的經驗，（台灣）在世界舞台上不應該被忽視。」

▲「邀請台灣加入聯合國」，白宮請願網連署還差3.3萬。（圖／翻攝自We The People網站）

連署截至18日晚間11時，已經有66390人表達支持，只要在5月5日截止前完成10萬人連署，美國白宮官員就必須在60天內進行回應。據悉，白官請願網站We the People於2011年9月成立，目的是要廣納民意、開放讓民眾請願各項事務，標準是1月內達成10萬人連署，屆時白宮就會針對該事項進行回應。

美國總統川普日前中斷WHO的資金援助後，17日晚間又上推特開砲，並引述福斯新聞提出的3點質疑，包含「台灣早在去年12月底就提出警告，為什麼WHO忽視這封示警電子郵件」、「為什麼WHO在1、2月釋出多項不精準的資訊，甚至誤導」、「為什麼WHO拖了這麼久，才開始採取行動。」