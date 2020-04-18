非洲淪下個疫情慘區　聯合國：就算有社交距離，恐破億人感染！

▲非洲新冠肺炎疫情令人堪憂。（圖／路透）

文／中央社

（中央社倫敦17日綜合外電報導）聯合國報告今天警告，非洲大陸有可能成為下一個疫情重災區，且即便實施強而有力的遠距社交措施，待疫情結束後，總感染人數仍可能破億。

聯合國非洲經濟委員會（UNECA）指出，若非洲未能控制住2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，恐將有多達300萬人喪命。非洲經濟委員會警告，若非洲不實施防控措施，疫情可能會失控，感染人數總計恐高達12億，縱使做到強而有力的遠距社交措施，待疫情結束時，總感染人數會減為1億2200萬人。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，埃及2月14日傳出確診，為非洲大陸首例。非洲迄今確診案例已突破1萬8000例。阿爾及利亞迄今有348例確診，是非洲疫情最嚴重的國家，其次是埃及、摩洛哥和南非。

聯合國是依據現有的許多研究資料，包括倫敦帝國學院（Imperial College London）的數據和模型，得出上述預測數字。

另一份國際研究團隊的報告則指出，到6月底可能超過1600萬非洲民眾可能會染病。這份研究所依據的數學模型預測，非洲大陸光是接下來10週內，就會有逾2萬人染病喪命。不過科學家警告，這些數據的不確定性相當高。

科學家表示，到今年6月底時非洲感染總人數的實際數字可能低至270萬人或高達9840萬人，端看非洲對疫情的因應作為。依照科學家所說，到6月30日時，非洲死亡總人數可能分別為3500人和12萬6000人左右。