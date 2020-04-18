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帛琉0確診！網揪軍艦實習生染疫「詭異疑點」　摸不透病源：爆發時間點不尋常

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敦睦艦（圖／中華民國海軍）

▲敦睦艦。（圖／中華民國海軍）

記者張嘉晏／綜合報導

指揮中心今（18日）宣布新增3名新冠肺炎確診案例，2名為軍艦實習生、1名職業軍人，2實習生同住於12人寢室，軍人則是住在10人寢室。據了解，3人於2月21日起登艦，該艦於3月12日至15日停靠帛琉，4月15日自我國軍港下船。然而，帛琉的零確診和爆發時間點都讓網友們覺得很詭異，提出幾個疑點引發討論。

指揮中心表示，案396於4月12日出現頭痛、嗅覺異常情形，4月15日下船後返家並自行就醫，4月17日再次就醫，由醫院採檢通報；案397於4月初開始出現上呼吸道腫痛、頭痛、流鼻水、咳嗽、嗅覺異常等症狀，返家後於4月17日就醫並採檢通報，2人均於今日確診。

請繼續往下閱讀...

海軍司令部副司令梅家樹指出，敦睦艦隊於3月12日至15日停靠帛琉，期間有下艦，以團體方式到地區參訪、舉辦歡迎儀式，但全程都有戴口罩，也都有確切實施量體溫、消毒等防疫措施。

▲▼蔡英文9日至左營軍港歡迎海軍敦睦遠航訓練支隊返國。（圖／翻攝總統府flickr）

▲蔡英文9日至左營軍港歡迎敦睦遠航訓練支隊返國。（圖／翻攝總統府flickr）

對此有PTT鄉民提出3人染疫疑點，首先截至今日，帛琉確診數字仍然掛零，況且軍艦所有人都有戴口罩，除非帛琉對外「蓋牌」，實際上確實有人確診，否則真的無法理解感染源從何而來，「再說也過了整整1個月，現在才爆發出來實在很奇怪。」

網友還提到，另外一個可能則是船上早就有人染病，把病毒帶上軍艦。但是仔細一想，軍艦從3月初就出航，至今已經1個多月，怎麼想也不會是這時候才發現這幾起病例，尤其船上空間小、傳染速度應該更快，若真的有源頭在船上，應該更早就會爆發，「這件事實在很詭異。」

另外有人推測，艦上載了很多實習生，可能因為他們剛進入訓練期，還沒有很適應這樣的軍旅生活，才會「頭痛跟暈船分不清楚，軍隊伙食與味覺喪失分不清楚。」他也認為，軍人在軍隊中異常警戒亢奮，可能會覺得身體沒生病，直到靠港放鬆後才發現不對勁。

▲0418疾管署記者會。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中高度懷疑帛琉有潛藏病例存在。（圖／指揮中心提供）

此外，指揮中心指揮官陳時中今日也針對帛琉「零確診」的疑點作出回應。他表示帛琉檢驗能力有限，只有美籍醫師做遠端示範，雖然先前送回台灣的檢體是陰性，但仍高度懷疑當地有潛藏病例存在。

敦睦艦隊航行時間軸：

2/21 登艦
3/12 停靠帛琉
3/15 離開帛琉
（離開後於公海航行約26天）
4/09 返回台灣，考量疫情艦上隔離6天
4/12 案396頭痛、嗅覺異常
4/15 解除隔離下船

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