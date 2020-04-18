　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

餐廳隔間口水不亂噴　醫療級壓克力面板業績成長3成

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲餐廳業者訂做壓克力面板隔間，讓消費者吃得更安心。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼不少餐廳訂做壓克力面板隔間，讓消費者吃得更安心。（圖／業者提供）

記者鄧木卿／台中報導

受到新冠肺炎疫情衝擊，不少餐廳不是停業、放無薪假，就是祭出免費外送等優惠，持續苦撐希望度過難關，台中市一家製作壓克力面板的業者卻因為疫情影響，業績比起去年同期反而成長3成，因為餐飲業者為了讓消費者吃得安心，訂做醫療級抗菌防黴的面板，將自家人和外界隔開，而且疫情過後可輕易拆卸，不會破壞地面。

▲餐廳業者訂做壓克力面板隔間，讓消費者吃得更安心。（圖／記者鄧木卿翻攝）

請繼續往下閱讀...

全球旭能壓克力公司總經理黃稷原表示，公司生產的銀盾醫療級面板，具有99.99%抗菌防黴功效，之前都運用在醫院內，最近受到疫情影響，接到不少餐廳訂單，因為民眾不去餐廳用餐，就是怕人多會有飛沫傳染的風險，如果以透明壓克力板隔開，自成一間包廂，家人或是朋友就能輕易聚餐，享用美食，也不用擔心會被隔桌客人飛沫傳染。

黃稷原表示，有一家餐廳斥資30萬元訂做後，效果不錯，引起其它業者的詢問，要求每一張桌子都要隔開變成小包廂，這個面板除了用在醫療上，即使在美容、生物科技、食品製造等任何對健康與衛生高度要求的產業或環境，也都適用，因為他們在面板上面，做了一層奈米處理，抗菌效果很好。

此外，一旦疫情過後，隔間面板也能直接拆卸，不會破壞餐廳內原有的設施，這類醫療級壓克力面板成了抗疫新法寶，讓公司業績成長了3成。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
楊志良憂台灣「沒抗體未來不樂觀」　陳時中回應了
招待所「螢火蟲、人肉滑水道」恐怖玩法曝光！　小姐淋酒滾地黏鈔
緊急召回畫面曝／艦隊有3人冒症狀還放下船！海軍急電700官兵
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小學數學題！「小雯採了幾顆橘子」求解　網算到崩潰：小展給我出來

妻子受邀中山堂演奏　陳時中曝心聲「本來叫我去獻花但不敢去啦」

防疫達標後漸回到正常　桃園6月蓮花季採規模縮減…原則舉辦

餐廳隔間口水不亂噴　醫療級壓克力面板業績成長3成

帛琉0確診！網揪軍艦實習生染疫「詭異疑點」　摸不透病源：爆發時間點不尋常

翡翠灣福華飯店4月30日熄燈　員工不捨也憂：後續生計該怎麼辦

台鐵花蓮站供電異常！4平交道號誌故障緊急搶修中…2500名旅客受影響

防疫成功人龍退散？ 台南部分藥局防疫口罩竟滯銷！

救命錢來了！觀光遊樂業「3千萬薪資補貼」到位　月底再編3億助轉型

下船合照「官兵都沒戴口罩」？國防部未否認：找出未能落實的原因

俄國男「因疫困台39天」求助民眾　街頭擁抱捐款...警到場匆匆離去

韓國男花150萬竟「跟狗撞名」！ 人汪同步反應...隔壁桌笑到歪腰

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可推薦

韓瑜：不要再寫離婚多少年了！！ 「這個後果我承擔了」..吐當年辛酸

吳尊學3歲的Nei Nei講「好好吃」　Max一旁模仿...女兒害羞：我不要

走失汪浪一天「跑到公司尋主人」　櫃台通知有狗外找！她驚：怎會

中信兄弟吉祥物「看台燙衣服」　ESPN記者噴笑轉發：無法專心

劉若英《後來》《成全》了線上歌迷　揪全場工作人員暖唱《快樂天堂》

蘆洲騎士跨雙黃線「逆向直衝3秒」對撞公車遭彈飛...頭重創內臟破裂

初嚐超人氣拉麵！鋪滿雞佛、青蔥　他激推「脆皮蝦子煎餃」：鮮味十足

小學數學題！「小雯採了幾顆橘子」求解　網算到崩潰：小展給我出來

妻子受邀中山堂演奏　陳時中曝心聲「本來叫我去獻花但不敢去啦」

防疫達標後漸回到正常　桃園6月蓮花季採規模縮減…原則舉辦

餐廳隔間口水不亂噴　醫療級壓克力面板業績成長3成

帛琉0確診！網揪軍艦實習生染疫「詭異疑點」　摸不透病源：爆發時間點不尋常

翡翠灣福華飯店4月30日熄燈　員工不捨也憂：後續生計該怎麼辦

台鐵花蓮站供電異常！4平交道號誌故障緊急搶修中…2500名旅客受影響

防疫成功人龍退散？ 台南部分藥局防疫口罩竟滯銷！

救命錢來了！觀光遊樂業「3千萬薪資補貼」到位　月底再編3億助轉型

下船合照「官兵都沒戴口罩」？國防部未否認：找出未能落實的原因

中職／比賽太長！投手最關鍵　曾豪駒：好球帶一樣公平

小學數學題！「小雯採了幾顆橘子」求解　網算到崩潰：小展給我出來

日本小笠原群島西部海域發生規模6.9地震　未發布海嘯警報

60台人今搭阿聯酋航空「杜拜→台北」　外交部：目前均平安！

桃田賢斗、羽生結弦籲大眾別外出　祈望「從心展現笑容的日子」

妻子受邀中山堂演奏　陳時中曝心聲「本來叫我去獻花但不敢去啦」

爆首例將滿3月！南韓睽違58天日增20例↓　明宣布是否延長社交距離政策

林玟誼吃素9年了！　曝家中「飯桌改變」感動：真的很開心

2020年LVMH大獎決賽宣布取消　近千萬獎金8強設計師平分

中職／提升台灣職棒能見度　林岳平有個瘋狂想法

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

生活熱門新聞

疾管署公告SFTS列法定傳染病

婆婆算命取名！媳哭：要我3選1　網勸會恨妳

快訊／再新增3例新冠肺炎！海軍敦睦艦隊染疫

武漢封城情侶關在家「做到厭煩」

台灣連2日0確診　前衛生署長憂：不樂觀

海軍敦睦艦隊染疫接觸者匡列「3軍艦700多人」

「抱歉了是陽性！」她吃飯舌頭鈍鈍的…染疫22天只付1%醫療費

3確診關係曝！他扮柯南揪恐怖足跡

酒店妹被帶出場沒感染人　陳時中揭原因

敦睦艦隊染疫！高雄、台中、桃園採檢確診

台灣防疫有成　張上淳：全靠3件基本功

連2天0確診！永和妹曝「台灣奇蹟非偶然」

軍艦抵帛琉　辦兩天「歡迎晚會」

旅美夫妻回台爭議　高檢署要查了

更多熱門

相關新聞

聯合國：就算有社交距離　非洲仍恐億人染疫

聯合國：就算有社交距離　非洲仍恐億人染疫

（中央社倫敦17日綜合外電報導）聯合國報告今天警告，非洲大陸有可能成為下一個疫情重災區，且即便實施強而有力的遠距社交措施，待疫情結束後，總感染人數仍可能破億。

海軍敦睦艦隊3人確診　陳柏惟「同感憂慮」：國軍加油

海軍敦睦艦隊3人確診　陳柏惟「同感憂慮」：國軍加油

網揪軍艦實習生染疫「詭異疑點」：病源哪來

網揪軍艦實習生染疫「詭異疑點」：病源哪來

進博會倒數200天 報名參展企業超1000家...設公共衛生防疫專區

進博會倒數200天 報名參展企業超1000家...設公共衛生防疫專區

東京今增181確診　日本萬人染疫

東京今增181確診　日本萬人染疫

關鍵字：

全球旭能新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

諾貝爾獎得主：新冠病毒是人造「武漢實驗室流出」

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

疾管署公告SFTS列法定傳染病

婆婆算命取名！媳哭：要我3選1　網勸會恨妳

方形機身回歸！新iPhone外型曝光　瀏海、邊框大幅收窄

驚！新冠肺炎「去年9月就人傳人」爆發點非武漢

收到「床上運動片」點開！　發現「主角是自己」

同居男友躲廁所玩手遊！她見心碎一幕

Rain花3個月減重10kg「超尖V臉、肌肉還在」

快訊／再新增3例新冠肺炎！海軍敦睦艦隊染疫

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

東南亞最大關聖帝君雕像瞬間崩塌

WHO讚美台灣防疫　但迴避能否參與WHA

武漢封城情侶關在家「做到厭煩」

最強正宮開Volvo「直接騎上」BMW

更多

最夯影音

更多
俄國男「因疫困台39天」求助民眾　街頭擁抱捐款...警到場匆匆離去

俄國男「因疫困台39天」求助民眾　街頭擁抱捐款...警到場匆匆離去
韓國男花150萬竟「跟狗撞名」！ 人汪同步反應...隔壁桌笑到歪腰

韓國男花150萬竟「跟狗撞名」！ 人汪同步反應...隔壁桌笑到歪腰

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可推薦

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可推薦

韓瑜：不要再寫離婚多少年了！！ 「這個後果我承擔了」..吐當年辛酸

韓瑜：不要再寫離婚多少年了！！ 「這個後果我承擔了」..吐當年辛酸

吳尊學3歲的Nei Nei講「好好吃」　Max一旁模仿...女兒害羞：我不要

吳尊學3歲的Nei Nei講「好好吃」　Max一旁模仿...女兒害羞：我不要

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面