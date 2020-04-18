餐廳隔間口水不亂噴　醫療級壓克力面板業績成長3成

▲▼不少餐廳訂做壓克力面板隔間，讓消費者吃得更安心。（圖／業者提供）

記者鄧木卿／台中報導

受到新冠肺炎疫情衝擊，不少餐廳不是停業、放無薪假，就是祭出免費外送等優惠，持續苦撐希望度過難關，台中市一家製作壓克力面板的業者卻因為疫情影響，業績比起去年同期反而成長3成，因為餐飲業者為了讓消費者吃得安心，訂做醫療級抗菌防黴的面板，將自家人和外界隔開，而且疫情過後可輕易拆卸，不會破壞地面。

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全球旭能壓克力公司總經理黃稷原表示，公司生產的銀盾醫療級面板，具有99.99%抗菌防黴功效，之前都運用在醫院內，最近受到疫情影響，接到不少餐廳訂單，因為民眾不去餐廳用餐，就是怕人多會有飛沫傳染的風險，如果以透明壓克力板隔開，自成一間包廂，家人或是朋友就能輕易聚餐，享用美食，也不用擔心會被隔桌客人飛沫傳染。

黃稷原表示，有一家餐廳斥資30萬元訂做後，效果不錯，引起其它業者的詢問，要求每一張桌子都要隔開變成小包廂，這個面板除了用在醫療上，即使在美容、生物科技、食品製造等任何對健康與衛生高度要求的產業或環境，也都適用，因為他們在面板上面，做了一層奈米處理，抗菌效果很好。

此外，一旦疫情過後，隔間面板也能直接拆卸，不會破壞餐廳內原有的設施，這類醫療級壓克力面板成了抗疫新法寶，讓公司業績成長了3成。

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