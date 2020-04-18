決心參選台北市長？鄭麗君424字聲明澄清：絕無可能此時思考選舉的事

▲文化部長鄭麗君澄清參選台北市長傳聞。（圖／記者林敬旻攝）

記者林育綾／台北報導

總統蔡英文520就職典禮在即，內閣改組傳聞不斷，現更傳出文化部長鄭麗君下定決心擬參選台北市長，對此鄭麗君今（18）日特別發文聲明澄清「這樣的說法並非事實」，並表示每天都在跟時間賽跑，加班努力做好防疫及藝文紓困工作，連開會、睡覺的時間都不夠了，絕無可能於此時再去思考選舉的事。

針對相關傳聞，蘇貞昌18日受訪時也回應，「沒有，我們現在只是專心在防疫，蔡總統第二任期就要開始，內閣會依照憲政精神跟步驟來走，還沒走到什麼內閣改組這些問題。」

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文化部長鄭麗君聲明全文如下：

對於有媒體報導稱我下定決心，擬參選台北市長，這樣的說法並非事實，特此澄清。自疫情發生以來，我全心全意投入藝文產業防疫及紓困，希望減緩藝文產業所受到的衝擊，留住人才及熱情不流失，疫情趨緩後方能快速振興。

我們每天都在跟時間賽跑，加班努力做好防疫及紓困工作，連開會、睡覺的時間都不夠了，絕無可能於此時再去思考選舉的事，這也不是我一貫的以做事為主的風格。期盼外界聚焦關心各類藝文事業及藝文工作者面對疫情衝擊的艱難處境。

「藝文紓困1.0」將近8千件紓困補助申請案，文化部同仁正在加班加速審查中，已有早送件者已經可以請款了，整體預計4月完成核定，盼協助受疫情衝擊的藝文事業及藝文工作者度過難關。

同時向大家報告，文化部現刻正積極籌備「藝文紓困2.0」，除總預算擴大、紓困力道加碼外，最重要的是確保政府對藝文工作者的紓困支持「不斷電」，繼續支持藝文事業及藝文工作者，提供人員薪酬及營運支出等相關補助。我們預計最快4月30日起受理申請，而且這次紓困2.0還開放「線上填表」及「紙本申請」併行，申請將更快速、更有效率。希望大家在做好防疫的同時，亦能相互支持鼓勵，共度難關！

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