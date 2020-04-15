影城3月票房衝擊近9成　鄭麗君：營運成本及員工薪資都補助

▲文化部長鄭麗君。（圖／翻攝自YouTube／行政院開麥啦-2）

記者蘇晏男／台北報導

為減緩藝文產業所受衝擊，文化部長鄭麗君在行政院15日紓困振興記者會中，報告紓困協助措施，會中鄭麗君被問到成功申請補助的團體或單位，其補助金額大概落在哪的問題時提到，有影城3月的票房衝擊近9成，文化部會提供影城一次性營運成本補助，還有員工補助薪資4成，每人每月上限2萬元，補助3個月。

鄭麗君指出，申請補助的案件中，超過9成是4月收件，4/10受理截止後，現在正在進行審查，而3月收到的申請，已先進行個案審查，現在正在核定當中。她表示，整體的補助惰形，會在比較完成補助作業之後，向立法院和社會大眾說明補助情形。

鄭麗君舉例，有大型劇團年度運作90％來自票房，但因為一到三月演出取消，票房損失慘重，可是已經付了簽約金、行銷場租費等，嚴重影響生計、缺乏周轉金，所以在紓困補助申請中，希望以人員薪酬為優先，加上營運的支持，進行相關人員薪酬、場租以及相關製作費等補助。

鄭麗君表示，也有些民俗技藝團體不是劇場演出而是承接活動，現在活動取消，一併補助團員薪資、相關製作行銷，及投入的成本等，至於「營運支持的補助」，其中有些團體修正提出因應提升計畫，「我們大概是這樣來核定」。

鄭麗君也說，電影映演業也受到嚴重衝擊，某影城票房2月衝擊將近40％，3月時更是達到近9成，因此在這一期紓困公告裡，有針對影城80位員工的薪資以及營運成本等提供補助，但是在藝文紓困2.0時，會針對4、5、6月採專案補助；同時還有製作公司也因為疫情而中斷延期拍攝，導致製作成本損失，疫情衝擊期間相關合作者沒有收入，所以可以一併將衝擊提出，文化部也會「依人員薪酬一次性營運的補助，再加因應提升，來整體核定他的補助」。