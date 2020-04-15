　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

藝文紓困2.0開放接案者「3途徑」申請！事實與身份不得重複

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼文化部長鄭麗君說明藝文紓困方案。（圖／翻攝自記者會直播畫面）

▲文化部長鄭麗君說明藝文紓困方案，提到申請途徑不得重複問題。（圖／翻攝自記者會直播畫面）

記者林育綾／台北報導

文化部首波「藝文紓困1.0」方案在日前截止受理，預計5月初公告開放「藝文紓困2.0」方案，針對有自然人、自行接案者反應，在第一波因身份認定問題難以申請，文化部表示第二波會將藝文自雇者納入「勞動部自營業者補助專案」，屆時共有3種途徑可申請，不過申請者身份與事實不得重複，也就是若使用一種途徑，不可透過另一途徑重複請款，在審查部分也會把關。

▲▼藝文紓困2.0。（圖／行政院提供）

請繼續往下閱讀...

▲在「藝文紓困2.0」中，從事藝文工作的自然人將有3種途徑申請。（圖／行政院提供）

針對自行接案、從事藝文工作的自然人，文化部將在「藝文紓困2.0」中，將藝文自雇者納入勞動部自營業者補助專案，屆時將有3種途徑可以申請紓困支持，第一個是可自行申請，由文化部提出的「減輕營運衝擊補助」，可針對受疫情衝擊而導致承攬契約或工作約定受影響的自然人提供補助。

第二個途徑是由事業單位協助提出，自然人的薪酬可合併於合作之事業人員薪酬中；第三個途徑是勞動部將針對不分業別的自雇者提出「自營業者補助專案」，只要是勞保投保薪資2萬4千元以下，且107年度未達課稅標準的自營業者，就可申請每月1萬元薪資補貼，預計補貼3個月。

▲▼藝文紓困2.0。（圖／行政院提供）

▲「藝文紓困2.0」預計在5月初公告，屆時將開放線上和書面申請。（圖／行政院提供）

外界擔憂是否會有申請者重複申請，造成資源分配不均問題，文化部長鄭麗君說明，3種途徑補助不能重複申請，這方面在審查也會把關。她強調，原則上紓困是以「受疫情衝擊」而造成嚴重損失為主，這原則不會變。

另外第一波和第二波申請之「事實不能重複」，若是不同月份受疫情衝擊造成虧損，可以提出；若有來不及在1.0時提出的，原則上在2.0提出也能接受，如果有漏申請的項目，原則上也能補提。

鄭麗君也說，藝文紓困1.0共收到7658件申請，由於9成都是後期送件，在3月底前送件的並不多，目前已陸續審查完第一波在3月送來的申請，將於本週陸續發出核定函，獲補助者收到核定函後即可向文化部請領補助款。而文化部同仁目前也都在夜間和週末加班陸續審查，期望能在5月底前完成核定撥款，有關「藝文紓困2.0」預計在5月初公告，屆時將開放線上填寫和書面申請。

▲▼藝文紓困補助方案。（圖／文化部提供）

▲藝文紓困補助方案各類別諮詢窗口。（圖／文化部提供）

ET快訊
快訊／王景玉逃死　小燈泡媽回應了
北市松山區12名學生談判爆衝突　14歲少年胸部中刀送醫搶救
韋禮安受訪一半突爆哭！無預警宣布分手11年女友：需要空間跟時
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陳時中請假去大甲鎮瀾宮拜拜　楊瓊瓔要求：想知道媽祖跟他說什麼

遠見／誰「養」出世紀超級病毒？

岳母送蛋「像打凹乒乓球」　他嚇摸：外殼軟趴趴！內行曝2千隻雞...只產5顆

遠見／別讓孤寂封城

獨／拍賣東港第一鮪明天登場…撈黑金財　直播主搶先24hr今天就開賣！

史上最正「皮卡丘」藥局裝口罩！網友高潮搶排隊　她IG自曝身分：謝謝大家支持

快訊／阿里山林鐵道停駛了！　加強防疫即日起停駛至6月30日

高低差5倍！NCC最新實測搭高鐵4G上網最快電信商出爐

藝文紓困2.0開放接案者「3途徑」申請！事實與身份不得重複

譚德塞經典動作！眼鏡行勸：一直推不是辦法　超狂雙關行銷酸爆

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

貓皇貼紙黏額頭小短手拿不下來　魔性扭動瞬間當機：朕被下咒了

4個月內失業...可申請防疫打工 「幫政府賣口罩」最高月入1.2K

兒子要急診！心急男頻闖紅燈違規 暖警攔查...下秒「霸氣開道」幫送醫

譚德塞新消息：新冠肺炎傳播快！　致死率「H1N1的10倍」解封要緩

陳時中請假去大甲鎮瀾宮拜拜　楊瓊瓔要求：想知道媽祖跟他說什麼

遠見／誰「養」出世紀超級病毒？

岳母送蛋「像打凹乒乓球」　他嚇摸：外殼軟趴趴！內行曝2千隻雞...只產5顆

遠見／別讓孤寂封城

獨／拍賣東港第一鮪明天登場…撈黑金財　直播主搶先24hr今天就開賣！

史上最正「皮卡丘」藥局裝口罩！網友高潮搶排隊　她IG自曝身分：謝謝大家支持

快訊／阿里山林鐵道停駛了！　加強防疫即日起停駛至6月30日

高低差5倍！NCC最新實測搭高鐵4G上網最快電信商出爐

藝文紓困2.0開放接案者「3途徑」申請！事實與身份不得重複

譚德塞經典動作！眼鏡行勸：一直推不是辦法　超狂雙關行銷酸爆

SBL／挑戰賽16日再開　裕隆G2搶聽牌

日議員認緊急事態仍「深夜流連風俗店」　提退黨遭拒...直接被開除黨籍

等了6年！柯震東、林依晨《打噴嚏》台灣確定上映　九把刀證實：版權買回來了

中國援助布吉納法索　將派出抗疫醫療專家組

23歲妹等紅燈遭輾斃！姊痛心：公車司機至今沒道歉…怒控「客運公司草草了事」

Apple Watch新專利曝光！可提醒潛水用戶附近是否有鯊魚

WHO經費來源「3/4是自願捐款」！早被批評「政經強國影響力太大」

偉士牌Primavera 、Sprint新增車色14.2萬起　首批各36台享好禮

中職／胡金龍差點少跑一分　洪總：誤會

中職／洋投實力平均值以上　王威晨：有助國際賽

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

生活熱門新聞

台寫信通報WHO操刀人曝　前疾管局長：內行人一看就知

時尚感破表！台中買到「丹寧口罩」美炸

長大才知道親子丼「超殘忍真相」　網驚呆

武漢人不喜歡就不用！釋昭慧：終止不當疫名

10例感染源不明本土案例　醫示警：暴風雨前的寧靜！

WHO稱與台長期交流！與會專家揭「歧視證據」狂打臉

旅美30年夫妻一天隔離檢驗費曝光

快訊／新冠肺炎再添2例「全境外移入」

「兒童口罩4尺寸」一張圖看差異在哪！僅小童立體口罩可網路買

「護國神文」救台灣！莊人祥曝給WHO警告信源頭「來自PTT」

最新2確診足跡曝光　網議明知故犯

阿滴為何由紅轉黑？　網揭「3大爭議點」成致命原因

辣媽問唐鳳「第一次DIY是幾歲？」本尊神回

今開始飆30度「周五雨區曝」　下波再變天降溫時間出爐

更多熱門

相關新聞

影城3月票房衝擊近9成　鄭麗君：紓困補助員工薪資

影城3月票房衝擊近9成　鄭麗君：紓困補助員工薪資

為減緩藝文產業所受衝擊，文化部長鄭麗君在行政院15日紓困振興記者會中，報告紓困協助措施，會中鄭麗君被問到成功申請補助的團體或單位，其補助金額大概落在哪的問題時提到，有影城3月的票房衝擊近9成，文化部會提供影城一次性營運成本補助，還有員工補助薪資4成，每人每月上限2萬元，補助3個月。

藝文紓困補助何時領到？鄭麗君：資料備齊「即時領款」

藝文紓困補助何時領到？鄭麗君：資料備齊「即時領款」

「藝文紓困2.0」5月開放線上申請

「藝文紓困2.0」5月開放線上申請

藝文紓困升級！總預算擴大為52.2億元

藝文紓困升級！總預算擴大為52.2億元

聽不懂紓困方案？紓困陳時中推「明鑫請回答」幫你問好問滿

聽不懂紓困方案？紓困陳時中推「明鑫請回答」幫你問好問滿

關鍵字：

藝文紓困文化部藝文紓困補助鄭麗君

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

熊熊曖昧男又+1！特斯拉富二代公主抱回家

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

楊銘威說話了！　方志友道歉認尺度沒拿捏

快訊／美國總統川普決定停止資助WHO

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

川普斷WHO金援「3高明盤算」曝光！

謝和弦入院20天近況曝！紙條傳情莉婭

即／洋基隊老闆病逝　享壽63歲

NHK報台0確診原因　日網驚：太神奇了

《紐時》廣告成功了！「美國2大咖名人」轉發讚爆

何妤玟產後暴肥10kg遭尪偷拍「走山照」

台寫信通報WHO操刀人曝　前疾管局長：內行人一看就知

瑤瑤慶生PO文：我們多了一個小寶貝！

時尚感破表！台中買到「丹寧口罩」美炸

超正藥師包丹寧口罩美炸！神人開門了

更多

最夯影音

更多
口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？
浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面