TVBS民調／2022北市長黑馬　陳時中狂勝蔣萬安、黃珊珊

▲黃珊珊、陳時中、蔣萬安。（合成圖／ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

衛福部長陳時中防疫表現備受國民肯定，外界推測他將會代表民進黨參選2022的台北市長選舉。根據《TVBS民調》顯示，陳時中對上國民黨蔣萬安，以及被視為台北市長柯文哲接班人的黃珊珊，在三腳督的態勢下，有49％台北市民支持陳時中，35％支持蔣萬安，9％支持黃珊珊。

民進黨吳怡農角逐台北市立委失利，敗給國民黨的蔣萬安，不過他仍積極累積經驗，可望參選2022北市長選舉；此外，現任副市長黃珊珊更被視為柯文哲接班人，雖然她尚未加入民眾黨，但也有可能參選下屆北市長，繼續鞏固柯文哲的勢力。

《TVBS民調》調查指出，若國民黨推派蔣萬安參選台北市長，而民進黨是推派吳怡農，形成兩人對決時，台北市民有57％支持蔣萬安，有32％支持吳怡農，另外12％沒有表示意見；而如果民進黨是由陳時中參選，與蔣萬安對決時，陳時中支持度53％，則較蔣萬安的36％高出17個百分點，有11％未表示意見。20-49歲青壯年選民支持陳時中比例高於蔣萬安，50歲以上民眾則由蔣萬安小幅領先。

《TVBS民調》交叉分析顯示，20-29歲及30-39歲市民，有七成以上表示支持陳時中，兩成左右支持蔣萬安；40-49歲也有57％支持陳時中，高於蔣萬安的34％；50-59歲及60歲以上民眾則是對蔣萬安支持度較高，但雙方支持度差距不大，在5個百分點內。政黨傾向方面，民進黨認同者高達92％表示支持陳時中；國民黨認同者有73％支持蔣萬安，17％支持陳時中；民眾黨認同者51％支持陳時中，也有42％支持蔣萬安；中立選民則有53％支持陳時中，高於蔣萬安的31％。

此外，《TVBS民調》顯示，若黃珊珊參選，對上蔣萬安、吳怡農，蔣萬安獲得50％的支持度領先吳怡農的29％、黃珊珊的13％；若是蔣萬安、陳時中、黃珊珊三人參選，陳時中則獲得49％的支持度，領先蔣萬安的35％、黃珊珊的9％。

本次調查是TVBS民意調查中心於109年4月13至15日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,151位20歲以上台北市民，其中拒訪為224位，拒訪率為19.5％，最後成功訪問有效樣本927位，在95％的信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。