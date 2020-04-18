病毒變異「影響疫苗研發速度 」　陸學者：目前看風險較小

▲新冠病毒3D圖。（圖／翻攝自unsplash）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）衝擊全球，目前，各國努力研發疫苗，外界也擔心，過程中新冠病毒也可能正在發生變異，是否會影響疫苗及藥物研發的速度？武漢大學病毒學國家重點實驗室主任藍柯表示，「目前看來這樣風險較小。」

冠狀病毒變異規律是什麼樣的？大陸媒體《中國科學報》報導稱，英國劍橋大學（University of Cambridge）的研究人員發表SARS-CoV-2變種和傳播路徑的研究論文，認為新冠病毒目前出現了三類變種，並且把每個變種和具體國家聯繫在一起。

對此，接受媒體訪問的藍柯回應，「該文分析的樣本量只有160份病毒序列，相對於目前感染的200萬人而言，樣本量太小，不能代表病毒的全部進化規律。」文中的A類只包括44份樣品，包括美國9份、中國大陸16份、澳大利亞5份、韓國5份等。根據這44份樣品指示病毒的來源國家和地區證據並不充分。

▲外界憂心，新冠病毒是否變異，影響疫苗研發速度。（圖／路透社）

蘭柯強調，病毒溯源不能單純分析病毒序列，還要和宿主物種和樣本採集時間一起分析。「這對急性感染的病毒溯源來說是很難的，因為病毒傳播過程中的很多關鍵證據隨著時間丟失了，最終形成的，只是一種可能的推論。」很多病毒暴發多年後，在自然界的跨物種傳播鏈仍然沒有搞清楚。

針對鐘南山院士提到，新冠病毒因基因突變，非常適合人類體內，未來人們如何理解？蘭柯回應， 「目前新冠病毒在全球範圍的死亡率不等，但仍高於季節性人流感病毒。因此，我們認為新冠病毒還沒有達到對人類的完全適應。」冠狀病毒變異需要的時間更長

談到，病毒如果發生變異，是否會對疫苗和藥物的研發帶來挑戰？蘭柯表示，「冠狀病毒的變異相對於其他RNA病毒會更慢一些，因此，冠狀病毒的關鍵病毒基因的變異需要時間。疫苗和藥物的研發是針對病毒關鍵基因和抗原設計。」因此，目前這個階段，病毒變異對疫苗及藥物研發帶來的風險較小。