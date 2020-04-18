打臉諾貝爾獎得主「新冠病毒人工製造」！　當年同事：背後研究犯初學者錯誤

▲呂克蒙塔尼耶先前因研究愛滋病毒在2008年獲得諾貝爾醫學獎。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

法國諾貝爾獎病毒學家呂克蒙塔尼耶教授（Luc Montagnier）16日表示，依據數學模型研究結果，新冠病毒是來自武漢實驗室，人工製造，帶有愛滋病基因。但他的同事如今出面指稱，此一說法毫無根據，且呂克蒙塔尼耶的論調建立於同事數學家派瑞茲的研究結果，但派瑞茲犯下初學者錯誤。

現年88歲的呂克蒙塔尼耶先前因研究愛滋病毒在2008年獲得諾貝爾醫學獎，如今再度躍上國際媒體版面，因為他16日接受法國一間醫學專業媒體採訪時提到，新冠病毒來自蝙蝠，但病毒卻被加入了愛滋病毒基因序列。

「這病毒被人操控，不是自然病毒」，他說，病毒來自武漢一個實驗室，由分子生物學家所創造，但不知製造病毒者的身分與目的，若是他的這番言論不被贊同也可以。

此一說法隨即登上各國媒體版面，引發熱議。但法國國際廣播公司報導，當初和呂克蒙塔尼耶一同參與愛滋病毒基因編輯工作的同事、巴黎巴士德學院的哈伯森（Simon Wain Hobson）現已出面反駁此一說法，強調呂克蒙塔尼耶的言論毫無根據。

▲全球新冠肺炎確診人數現已飆破224萬人。（圖／路透）

哈伯森表示，呂克蒙塔尼耶的說法來自於同事數學家派瑞茲（Jean Claude Perez） 的研究結果，但派瑞茲犯下初學者的錯誤。他進一步說明，新冠病毒基因組包含許多種碱基（base）組成，其中有許多U與A組碱基，而愛滋病毒基因組也有許多A組碱基，若他使用同樣方式來研究，還可能會發現其他病毒的基因片段，「許多人都會犯下這樣的錯。」

談及新冠病毒來源，哈伯森說，依據現今已知的研究結果來推論，所有線索都指向「新冠病毒源於自然界」，是蝙蝠經由其他哺乳動物把病毒傳給人類，儘管現階段仍無法確認中間宿主，但相信年底之前就找到答案。

「這個過程需要時間」，哈伯森表示，外界或許會把新冠病毒與武漢實驗室聯想在一起，但實際上，如今新冠病毒出現在武漢的狀況，猶如當年愛滋病毒出現在非洲中部，也許數周、數月之後，新的數據就會出現，外界想法也會改變，「但目前而言，這就是一個自然的病毒而已。」

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