連兩日0確診嗨翻！粉專一張「乾裂醫護手」點醒眾人　惹淚：他們沒有停下腳步

▲ 醫護人員每天洗手的次數達百次。（圖／翻攝自Facebook／海巡署長室）

記者張嘉晏／綜合報導

台灣16、17日新冠肺炎新增確診數連續掛零，重振社會信心，許多店家也因此祭出優惠慶祝。不過臉書粉專「海巡署長室」則是貼出一隻「乾裂醫護手」，提醒大家慶祝之餘，不要忘記背後仍有許多醫護沒有停下腳步，盼大家假日還是盡量待在家，以這樣的方式反過來守護醫護們。

「正當大家為了連續兩天的『零確診』感到雀躍時，一線醫護人員沒有停下腳步。」粉專「海巡署長室」17日晚間感性發文，並且貼出一張滿是破皮的「醫護手」。粉專表示，疫情爆發4個多月以來，最煎熬辛苦的莫過於第一線的醫護人員，他們每天都要擔心新增幾例確診，這段日子真的只有「身心俱疲」可以形容。

請繼續往下閱讀...

粉專提到，曾聽聞不少餐飲業拒絕外送餐點到醫院的事件，但其實醫護人員比誰都怕有病毒會殘留在身上，長時間暴露在高風險環境的他們，每天都要洗上百次的手，「這幾乎是一般人整個月的份。」

▲醫護人員都辛苦了。（圖／路透）

然而在過度頻繁使用有刺激性的酒精後，醫護們皮膚角質的水分被帶走，便開始產生乾裂破皮的現象。即便在受傷的手上噴酒精會產生劇痛，但他們為了保護自己和病人，仍然顫抖著雙手不斷噴上。

「我們可以為第一線的『檢疫、防疫、醫護人員』加油，甚至辦優惠活動表示感謝。」然而小編話鋒一轉，「但大家有沒有想過？他們只是單純地希望，在連假時，旅遊景點不要再出現人擠人的瘋狂景象、剛開幕的麵包店人潮排的比口罩隊伍還長...，這樣就好了。」

粉專指出，當大家為了連續兩日的「零確診」而雀躍時，醫護人員仍然沒有停下腳步地、用一雙滿是傷口的手來守護台灣，「我們的歲月靜好，是因為有人負重前行」，希望大家放假時就乖乖待在家，別出門群聚，用這種方式來守護醫護人員吧！

►滑新聞也能變美麗！

