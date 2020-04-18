聯合國警告：新冠肺炎恐造成非洲330萬死　12億人被感染

▲聯合國警告：新冠肺炎恐奪走非洲330萬人命。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社約翰尼斯堡17日綜合外電報導

聯合國非洲經濟委員會今天引用倫敦帝國學院（Imperial College London）的模型發布報告指出，即使是在最好情況下，非洲仍可能有30萬人死於新冠肺炎及逾億人確診。

聯合國非洲經濟委員會（U.N. Economic Commission for Africa）報告表示，在沒有任何抗疫措施介入的最壞情況下，非洲的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡數可能達330萬人，以及12億人感染。

這份報告說，即使在「大力維持社交距離」的最好情況下，非洲也可能有1億2200萬人以上感染。

專家們警告，任一種情況都將壓垮非洲大致脆弱且經費不足的衛生系統。報告引述聯合國非洲經濟委員會估計，在最好的狀況下，檢測、個人防護設備與治療費用需440億美元，最壞情況恐須支出4460億美元。

截至今天，非洲有1萬8000起新冠肺炎確診病例，但專家說，非洲在這場大流行疫情中落後歐洲好幾星期爆發，但確診增速看起來和歐洲驚人地相似。

非洲有13億以上人口正面臨這場大流行疫情，這項新報告是迄今對非洲人染疫和死亡最詳細的公開預測。

這份新報告稱，非洲各地在新冠肺炎大流行之下，將遭受經濟劇痛，在最壞的情況下，經濟成長可能會萎縮2.6%，估計有2700萬人陷於赤貧。世界銀行（World Bank）表示，非洲撒哈拉沙漠以南（sub-Saharan Africa）將遭遇25年來的首次經濟衰退。

非洲大陸國家在疫情檢測上存在巨大差距，非洲疾病管制暨預防中心（Africa CDC）主任恩肯加松（John Nkengasong）日前表示：「在未來3個月或6個月期間，我們可能需要進行大約1500萬個檢測。」