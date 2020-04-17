國軍口罩配給不足還輔導官兵網購　杜紫宸怒批：嚴德發下台

▲杜紫宸。（圖／翻攝杜紫宸臉書）

政治中心／綜合報導

國防部上週在立法院透露國軍每天只分配到1萬7000片口罩，消息曝光後，本週起改每日配給4萬7500片，但依舊僅足夠給衛哨、新兵、室內機敏單位、醫護人員等4類人員每天1片，近日更傳出國軍要求官兵自行網購口罩。對此，中華大學講座教授杜紫宸16日連3篇臉書發文，砲轟國防部政策，痛批國防部長嚴德發不顧國軍生死，應立即下台。

國防部16日解釋，國軍基於照顧官兵立場，指導各基層部隊幹部主動協助官兵正確使用「健保快易通」App網購口罩，並持續輔導正確防疫觀念。

對此，杜紫宸痛批「再沒有比這事更扯的了」，國軍居然每人每天只能領到0.4個口罩，還勸導阿兵哥自費買口罩！然後 「省下」口罩去做外交？杜紫宸指出，部隊住一起、吃一起，萬一發生群聚感染，請問誰負責？連長負責？旅長負責？總長負責？還是總統要負責？「我真的不知道我們國安高層是怎麽下決策的」。

杜紫宸表示，先前這些時間，他一直以為中央流行疫情指揮中心公布口罩統計中的「黑數」是撥給國軍，「這事既然涉及國安軍情，身為國民當然不忍苛責，心照不宣便是」，没想到根本不是那麽一回事，「我想得太多，該去吃藥了」。

「原來台灣疫情最大的破口是國防部！還好有百萬醫護警民里鄰守住了防線，天佑没有病毒傳播，否則後果不堪設想！」杜紫宸質疑，台灣日產1500萬片口罩，還差國軍17萬片嗎？「嚴德發部長，置同袍及全民生死於不顧，應當立即辭職下台」。