陸軍269旅中尉排長驚傳自戕身亡　連長傍晚找人「對方手機持續通話中」

▲陸軍269旅驚傳一名中尉排長在營區死亡。（示意圖／陸軍司令部）



記者林銘翰／台北報導

桃園楊梅高山頂陸軍269旅營區，16日傍晚傳出命案，一名軍官中尉排長在中正堂身亡，屍體約在傍晚5點左右被發現。然而根據軍方紀錄，這名黃姓軍官手機16日下午曾持續通話，但發現時為時已晚。

桃園楊梅高山頂陸軍269旅16日驚傳有一名中尉排長身亡，事件發生於16日傍晚5時許，一名中尉排長在營區的中正堂自戕，由於該中尉被發現時已沒有生命跡象，營區已通知憲兵隊與相關鑑識單位處理，詳細情況仍待持續調查。

國防部16日晚間證實此事，對於這起事件深表遺憾。六軍團政戰主任陳中吉證實此事，目前得知這名中尉排長疑似自戕，但還待後續司法調查釐清真相，軍方也會協助家屬處理後續事宜。

該名黃姓中尉任職269旅旅部連，部隊駐在楊梅高山頂營區。根據軍方紀錄，16日接近傍晚5時，旅部連連長以手機聯絡黃姓中尉，但終究聯絡不上，且對方電話持續通話中。

據悉，旅部連連長於下午4點半要求各組幹部在高山頂營區搜索，但仍不見黃姓中尉人影，部隊下午5時40分集合外散宿人員準備外出時，黃姓中尉未現身，部隊再發動全連搜尋，最後在17時50分由曾姓中尉發現黃姓中尉在營區中正堂三樓樓梯間上吊身亡。

隨後，經旅部連醫療排排長確認，黃姓中尉已無生命跡象，隨即封鎖現場，並通知桃園憲兵隊、軍團法務組、楊梅分局等單位到場協處。

六軍團表示，全案物證包括手機與現場物證，均由檢警查扣調查，家屬若有任何疑慮，可向承辦檢察官提出，軍方除全力配合檢警調查，也將協助家屬辦理治喪等事宜。



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