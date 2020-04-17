規定用抖音拍片　新北市教育局辦反毒比賽挨批...3天後回應了

▲抖音產品負責人曾表示，85%的抖音用戶在24歲以下。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

新北市政府教育局在15日舉辦「校園反毒創意視頻競賽」，徵件的條件中要求學生要註冊並使用抖音（TikTok）參賽，引起不少批評的聲浪。對此，對此新北市政府教育局17日在臉書粉書專頁「新北學Bar」說明，接獲民眾反映該軟體涉資安疑慮後，為避免爭議，已立即停止使用該軟體。

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新北市政府教育局指出，原先開放使用抖音是基於該軟體為一般普遍使用，有助校園反毒宣導，但在接獲到民眾反映抖音有資安疑慮後，為了避免爭議，已經立即宣告停止使用，活動未來將開放使用多元軟體製作影片投稿，並邀請資訊專業人員對各項軟體針對資安進行嚴格把關。

時代力量新北黨部認為，抖音App是中資，已被美國五大軍種禁用，新北市教育局舉辦「校園反毒創意視頻競賽」，竟要求參賽者須下載並註冊有嚴重資安疑慮的App，新北市政府的資安教育應該要打零分。

抖音作為短影音App風靡全球，依據分析公司Sensor Tower統計，抖音今年2月份在App Store及Google Play兩平台上的全球下載量將近1.13億次，較去年同期增長約96%，為當月份全球最多人下載的非遊戲App，表現優於WhatsApp及Facebook。

抖音在引起一波風潮的同時，也在全球各地爆出不少資安疑慮。網路安全廠商Check Point旗下威脅情報部門Check Point Research就在年初時指稱，抖音APP內部含有多項資安漏洞，允許攻擊者控制使用者帳戶，並進一步獲取個資；美國智庫彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）更曾表示，抖音在全世界大量的用戶，「可能會變成中國的特洛伊木馬病毒。」