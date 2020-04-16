　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

抖音母公司「字節跳動」全球徵才！首波招1萬人　朝阿里巴巴員工數邁進

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲字節跳動。（圖／CFP）

▲北京字節跳動科技有限公司（ByteDance）。（圖／CFP）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，全球經濟遭受重創，各國失業率飆升，然而熱門App「抖音（ TIkTok）」母公司「字節跳動（ByteDance）」竟在這個特殊時期，打算在全球招聘1萬個工作職位，其中1/3的職缺為高階研究員和軟體編碼人員。

據《彭博社》援引字節跳動內部網站的消息，公司已經啟動了1萬名員工的招聘活動，並要求員工為這1萬個空缺職位提推薦候選人，不過字節跳動並未回覆此消息。

▲TikTok。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱門App「抖音（ TIkTok）」。（圖／達志影像／美聯社）

除了近日的招聘消息之外，據字節跳動CEO張一鳴上個月公布的一份內部備忘錄內容顯示，公司目標是在年底之前，在全球範圍內擁有10萬名員工。一旦達成此目標，公司將擁有與阿里巴巴集團大致相同的員工人數。

字節跳動正致力穩固其在中國大陸與美國市場中的社群媒體地位，同時也擴展其他市場。字節跳動為全球最大科技初創之一，其最新融資估值達到750億美元。

在新冠肺炎疫情期間，導至數百萬人被迫待在家，使得字節跳動社群媒體使用量激增，隨著中國的疫情趨緩，各省份開始恢復正常，字節跳動公司也開始徵才。

ET快訊
快訊／國道1號4車連環撞！大貨車司機「慘卡車頭」送醫
閃亮亮泳衣中間挖空「E級豪球掉出」0修圖照曝！前任黃包包反應
就是現在！慶台灣二度0確診　超商限8小時大杯熱美式、拿鐵買1
昨和WHO通過電話！張上淳曝「他們對台灣這件事最好奇」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

14歲女生深蹲200下！　上廁所見「葡萄酒尿」...醫院一查超標900倍

「來自台灣」記者張經義涉違兩岸條例　陸委會將查處...最高罰50萬！

華航「去china」是老戲新編　新華社：這招陳水扁用過

美國務院報告稱中國進行秘密核試　陸外交部：捕風捉影、不值一駁

廣州：外國人不配合隔離治療「強制執行」　嚴重者驅逐出境！

20、21日武漢「類包機」額滿了！　陸委會：兩架次共460人

中共國安部：退休公務員勾結境外人士　企圖謀奪軍火推翻政權

美日擬扶持企業回流　陸商務部：中國仍是外商投資熱土

美方指中國可能「在新疆進行核試驗」！　趙立堅：美國才有這種危險動向

抖音母公司「字節跳動」全球徵才！首波招1萬人　朝阿里巴巴員工數邁進

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

女選手《DD52》表演「可愛→熱舞」　楊丞琳、潘瑋柏驚呆：大反差耶！

周杰倫隔空將「珍珠移轉」　驚呆現場所有人...黑人驚呼：真的假的!?

14歲女生深蹲200下！　上廁所見「葡萄酒尿」...醫院一查超標900倍

「來自台灣」記者張經義涉違兩岸條例　陸委會將查處...最高罰50萬！

華航「去china」是老戲新編　新華社：這招陳水扁用過

美國務院報告稱中國進行秘密核試　陸外交部：捕風捉影、不值一駁

廣州：外國人不配合隔離治療「強制執行」　嚴重者驅逐出境！

20、21日武漢「類包機」額滿了！　陸委會：兩架次共460人

中共國安部：退休公務員勾結境外人士　企圖謀奪軍火推翻政權

美日擬扶持企業回流　陸商務部：中國仍是外商投資熱土

美方指中國可能「在新疆進行核試驗」！　趙立堅：美國才有這種危險動向

抖音母公司「字節跳動」全球徵才！首波招1萬人　朝阿里巴巴員工數邁進

快訊／北市永樂市場附近男子尾隨搶錢！　推倒婦人落跑

14歲女生深蹲200下！　上廁所見「葡萄酒尿」...醫院一查超標900倍

消費Kobe的死？美國周刊曝凡妮莎近況　她怒回「請停止」質疑消息來源

SBL／簡偉儒豁出去拚了　G2盼替璞園止敗

老爺越野休旅Land Rover Defender榨「美式跑車狂野聲浪」

「來自台灣」記者張經義涉違兩岸條例　陸委會將查處...最高罰50萬！

逆襲！上映3個月只剩3家戲院「登上台北票房冠軍」　網跪了：神片必朝聖

謝金河：行情在絕望中出發！　點名這幾支大股逼近前一波高點

校園出現山豬吊！　老校犬受困5天「前肢見骨」癱學生懷裡命危

零確診拿鐵「一分鐘爆賣2200組」…全家APP炸了！鄉民洗板：根本擠不進去

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

大陸熱門新聞

川普不給WHO錢　陸外交：已捐2000萬美元

吃下幼稚園甜粥！5歲男童喪命

非籍染疫者「帶5正妹回家激戰」…全被錄下

女大生失蹤「16天後慘遭分屍」生前最後訊息留玄機

2女胸悶一照CT「肺全白了」　竟是消毒液惹禍

登山客驚見白骨腐屍！　警大叫「來幫你的」...馬上發現

忘記教室在哪　男童露無辜眼神求助

貴婦狂買愛馬仕　廣州店單日營銷破8千萬

數量增20倍！蝗災開始敲中國大門

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶回家好掙扎

中國駐泰使館強調「一個中國原則」　泰國網友湧入留言

IT男高燒40℃還加班！CT一查大面積白肺

影／無接觸電梯上海問世！

哈爾濱「劈腿關係圖」曝光　18人確診456人隔離

更多熱門

相關新聞

CBA高層砍薪姚明沒降　可能7月復賽

CBA高層砍薪姚明沒降　可能7月復賽

CBA自2月1日停擺至今，何時能復賽仍充滿變數，中國知名籃球記者宋翔近日曾披露，聯盟在與各隊的電話會議中提出包括7月初、7月末重啟的方案，最壞結果則是取消賽季。同時為因應新冠肺炎(COVID-19)帶來的衝擊，CBA宣布中高層管理人員降薪，首席執行官王大為砍薪35%。

四度挑戰！桃機第三航廈年底發包

四度挑戰！桃機第三航廈年底發包

慶台灣二度0確診！超商限時8小時咖啡買1送1

慶台灣二度0確診！超商限時8小時咖啡買1送1

星展估今年台灣經濟成長率-1%

星展估今年台灣經濟成長率-1%

關鍵字：

字節跳動ByteDance抖音TIkTok阿里巴巴新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

說不出「台灣」！德100萬片口罩到手竟取消捐贈儀式

載女輔導長進摩鐵3小時　陸專教育長遭爆偷情部屬

《紐時》廣告成功了！「美國2大咖名人」轉發讚爆

熊熊19歲「蓬萊仙山影片」外洩！

新iPhone SE終於亮相

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

被通知有狗外找　見走丟汪險飆淚

機車代步超平民　甜美女輔導長火辣身材包不住

600萬瑪莎拉蒂撞爛！輔仁男大生家境曝光

影／川普斷金援　譚德塞回應了！

討債人持「榔頭、空氣衝鋒槍」狂毆　警抓到了　

台中女爽賣口罩1片14元！貨源竟是國家隊

貼圖限時免費快下載！　LINE超可愛「熊大健康防疫貼圖」上架

50歲大叔心碎放火　把22歲的愛人燒成焦屍

被問孤立台灣　WHO：那是UN決議

更多

最夯影音

更多
台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了
街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面