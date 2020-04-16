抖音母公司「字節跳動」全球徵才！首波招1萬人　朝阿里巴巴員工數邁進

▲北京字節跳動科技有限公司（ByteDance）。（圖／CFP）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，全球經濟遭受重創，各國失業率飆升，然而熱門App「抖音（ TIkTok）」母公司「字節跳動（ByteDance）」竟在這個特殊時期，打算在全球招聘1萬個工作職位，其中1/3的職缺為高階研究員和軟體編碼人員。

據《彭博社》援引字節跳動內部網站的消息，公司已經啟動了1萬名員工的招聘活動，並要求員工為這1萬個空缺職位提推薦候選人，不過字節跳動並未回覆此消息。

▲熱門App「抖音（ TIkTok）」。（圖／達志影像／美聯社）

除了近日的招聘消息之外，據字節跳動CEO張一鳴上個月公布的一份內部備忘錄內容顯示，公司目標是在年底之前，在全球範圍內擁有10萬名員工。一旦達成此目標，公司將擁有與阿里巴巴集團大致相同的員工人數。

字節跳動正致力穩固其在中國大陸與美國市場中的社群媒體地位，同時也擴展其他市場。字節跳動為全球最大科技初創之一，其最新融資估值達到750億美元。

在新冠肺炎疫情期間，導至數百萬人被迫待在家，使得字節跳動社群媒體使用量激增，隨著中國的疫情趨緩，各省份開始恢復正常，字節跳動公司也開始徵才。