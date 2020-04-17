筆電鏡頭沒遮！同學驚呆「駭客會偷看」　網曝「大咖都貼了」：比較安心

▲網友擔心電腦遭駭，隱私和資安出現漏洞。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者張嘉晏／綜合報導

科技讓生活更便利，不過人們的資訊安全也因此備受考驗。一名網友平時沒有把筆電相機鏡頭貼起來的習慣，朋友見狀後立刻大驚警告「駭客會看到」，對此他也上網發問「是否真的很必要？」貼文一出，也掀起鄉民們一陣討論，「科技業都會貼」、「你又不是名人」。

「筆電的螢幕要貼起來嗎？」一名網友在PTT八卦版發文，他表示16日時和同學到速食店做報告，對方看到他的筆電鏡頭沒有任何遮蔽物黏貼時嚇了一大跳，「駭客可以從鏡頭看到你在幹嘛耶！」

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但原PO泰然認為，就算真的會有駭客，看到的畫面應該也是他「看著螢幕嘴巴微張」而已，沒什麼太嚴重的問題，好奇「鏡頭到底要不要貼起來？」

▲網友普遍認為，既然沒有不方便，貼起來也能讓自己比較安心。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

貼文一出，不少人表示，畢竟曾聽過許多人被偷拍的消息，以防萬一還是會把鏡頭貼起來，「萬一亂載什麼東西中毒自己也不知道」、「我個人都會貼起來欸」、「反正很少用，不會造成不方便就貼」、「之前有馬克祖克柏生活照，他的筆電也是貼著的」、「實際看過科技業的都會貼著噢」、「比較安心自在」。

也有人不以為意表示「手機更可怕」，但大家反而不重視，「你手機都不怕了，想這麼多」、「手機鏡頭要不要順便貼一貼」、「你知道你的手機，正反兩面都有鏡頭嗎？上下還有麥克風」、「如果你不是名人，根本不會有人想花這麼多力氣駭你的鏡頭」。

▼臉書執行長馬可祖克柏4年前也意外被發現有遮鏡頭。

