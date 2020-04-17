最高薪有70K！　桃園22家廠商4月21日聯合徵才釋出1,400個職缺

▲桃園22家廠商聯合徵才釋出1,400個職缺。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

想找工作或換工作嗎？桃園市政府就業服務處於4月21日(二)上午 9時至12時30分，於桃園就業中心(桃園市桃園區南華街92號4樓)舉辦聯合徵才活動，當日邀請22家廠商徵才，釋出約1,400個工作職缺。

市府就業服務處表示，本次活動邀請科技製造業及服務業等相關廠商，其中鴻佰科技釋出達7萬元之高薪職缺徵才，其他亦有家樂福、三菱電梯、南亞電路板等22家廠商提供多元優質職缺，求職轉職市民請把握機會踴躍至現場求職面試。

▲桃園22家廠商聯合徵才釋出1,400個職缺。（圖／市府提供）

活動特別規劃「就業促進專區」以提供各種津貼說明，其中包括本市延續推動的「桃園青年安薪就業讚方案」，針對未滿30歲高中職以上畢業並設籍在桃園市的待業青年，受僱於同一事業單位滿6個月，最高可獲補助2萬1,000元。徵才活動同時邀請手語翻譯服務人員協助身心障礙者參與面試。

另為因應2019新型冠狀病毒(嚴重特殊傳染性肺炎)防疫，參加徵才活動者請自行配戴口罩，並配合活動現場體溫測量及手部消毒措施。如有發燒、咳嗽等不適症狀，宜先行診療休養，避免參加徵才活動。

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