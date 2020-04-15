遠距政策讓流量爆啦！　Google下調網路攝影機Nest Cams的預設畫質

▲Google將下調網路攝影機Nest Cams的預設質量。（圖／9TO5Google）

記者謝仁傑／綜合報導

疫情期間頻頻傳出因人們遠距離辦公、學習，而導致網路流量無法應付的情況，Google 表示正在暫時降低網路攝影機「Nest Cam」的影像畫質，以限制每個攝影機佔據的頻寬，節省網路資源。這項調整將在未來幾天內上路，Google 表示，所有人都會在 Nest 的應用程式中收到畫質調整的通知。

各大科技公司都採取一系列最新措施，亞馬遜、Netflix 和 YouTube 均已採取限制網路流量的措施，Sony 則一直在限制 PlayStation 遊戲的下載速度。全球範圍的服務都在調整流量或影像畫質，旨在疫情期間最大程度地減少網路的壓力，確保提供正常運作。

週二 Google 給客戶的一封電子郵件中宣佈，它們暫時會將用戶的攝影機畫質和頻寬調整成預設設置，這項調整是暫時性的，用戶可能會發現畫質有所不同，但其它所有設置保持不變，所有的核心功能也都能維持正常運作。

Google 指出，用戶還是可以將影像畫質恢復到最高設置，在這方面它們並沒有限制，只是降低了預設設置的配置而已。與 YouTube 一樣，用戶還是可以隨時在設置中手動切換，切換成更高的影像畫質。



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